Salvador Illa estará ingresado dos semanas por una pérdida de fuerza en las piernas pendiente de diagnóstico

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, está estable, pero permanecerá ingresado unas dos semanas por una pérdida de fuerza de la musculatura de las piernas, según ha explicado el equipo médico que lo atiende en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Por ahora han sido descartadas las causas más graves del "déficit motor" que le provoca un dolor incapacitante para caminar, pero continuará sometido a pruebas para diagnosticar la causa de la dolencia y deberá hacer rehabilitación. La principal hipótesis con la que se trabaja es que el origen sea inflamatorio.

Los encargados de dar el parte médico del estado del presidente catalán han sido el doctor Albert Salazar, director gerente de Vall d'Hebron; la doctora Patricia Pozo, jefa del servicio de Neurología de este hospital; el doctor Manel Escobar, director clínico del Servicio de Diagnóstico para la Imagen; y la doctora Judith Sánchez-Raya, jefa del servicio de Medicina Física y Rehabilitación. Según han relatado, Illa llegó al hospital de urgencias en una ambulancia del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) el sábado por la tarde con un cuadro "híper agudo" de dolor por una pérdida de la fuerza de los músculos de las extemidades inferiores.

Se le aplicó el protocolo habitual ante esta sintomatología y se le hizo un TAC y una resonancia para descartar las causas más graves de tipo vascular, traumático y tumorales. A continuación, lo sometieron a una resonancia magnética para descartar que el origen fuera de la columna vertebral y la medula espinal. Todas estas dolencias, de carácter más grave, han sido descartadas. Sin embargo, continúan buscando el diagnóstico.

El presidente catalán lleva hospitalizado desde el sábado por un intenso dolor en la pierna tras practicar deporte por la mañana. Ese día aún completó su agenda, una visita al Ayuntamiento de Ascó. Pero al notar que la dolencia persistía, acudió al hospital, donde continúa ingresado este domingo después de ser sometido a varias pruebas. En todo momento ha estado estable e incluso despachando asuntos de trabajo, según han ido informando desde el equipo de Presidència.

El dirigente corre habitualmente por las mañanas una hora cuatro días a la semana y ha participado en maratones como la de Barcelona, que el año pasado completó en menos de cuatro horas. De hecho, tenía en su agenda correr la Mitja Marató de Granollers este domingo, una competición en la que ya participó cuando era jefe de la oposición.

Illa se hizo 'runner' durante la pandemia cuando era ministro de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez, un hábito que ha mantenido en los últimos cinco años, también desde que el jefe del Gobiern catalán, porque, asegura, le ayuda a "pensar". Es habitual que cuando celebra cumbres en fin de semana con el Govern invite a los consellers a correr con él, puesto que no es el único en el Executiu que tiene esta afición.