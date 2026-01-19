Abascal vincula ya la tragedia de Córdoba al "colapso de un gobierno mafioso"

El líder de Vox, Santiago Abascal, comenzó la tarde del domingo señalando al Gobierno por la tragedia ferroviaria de Adamuz, en la provincia de Córdoba, cuando la cifra de muertos no había ascendido aún a los 39 fallecidos que, por el momento, se han confirmado; después no suspendió la agenda de las actividades políticas del lunes, como sí hicieron el PSOE y el Partido Popular (PP), empezando por el aplazamiento de la cita prevista en la Moncloa entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y ya vincula el accidente con "el colapso de un gobierno mafioso".

Así lo dijo en el primer mensaje publicado de su puño y letra en las redes sociales este lunes. Si el domingo, en su primera comunicación, mostró algún atisbo de duda, asegurando que "por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira", quince horas después evitó cualquier atisbo de mano tendida: "Nos gobierna el crimen, la mentira y la traición a los intereses del pueblo. El colapso de un gobierno mafioso está amenazando de colapso a todo el Estado tanto a nivel nacional como internacional. Punto", afirmó.

Poco antes, y en la misma mañana del lunes, el líder del tercer partido de España había redifundido un comentario que señalaba que "se detecta que un país está en proceso de tercermundización no tanto porque sucedan tragedias en sus infraestructuras, sino porque los responsables de las tragedias resultan impunes".

Ecos de la dana

Su estrategia tiene ecos de la que Vox aplicó en la dana, donde hizo fortuna la tesis de que los intereses del pueblo quedarían postergados por los de una élite corrupta. En esta ocasión comienza a aplicarse cuando no han transcurrido ni veinticuatro horas del fatal accidente entre un tren Alvia y un Iryo de alta velocidad, en la mayor tragedia de la alta velocidad española más de treinta años después de su inauguración, y cuando tanto el Gobierno por boca del ministro de Transportes, Óscar Puente, como las compañías implicadas, incluida Renfe, han mostrado su extrañeza por un siniestro que ni se produjo en una curva, como ocurrió con el tren de Angrois, en Santiago de Compostela, en el verano de 2013, ni con los trenes a una velocidad excesivamente alta.

Apenas una hora antes del mensaje de marras de Abascal, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, compareció en su habitual rueda de prensa de los lunes en la sede de la calle Bambú, tras la reunión ordinaria del Comité de Acción Política del partido, que no fue suspendido como sí, por ejemplo, la reunión del comité de dirección del PP, sustituido por un gabinete de crisis presidido por Alberto Núñez Feijóo. Y lo hizo mostrándose "sorprendido por la sorpresa que supone que Vox siga trabajando. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y es la mejor manera que tenemos de homenajear a las víctimas de esta catástrofe, que lamentamos en el alma".

Fúster anunció que el grupo parlamentario de la formación trabaja ya a pleno rendimiento para exigir responsabilidades al Gobierno por la tragedia, de la que aún se desconocen las causas. Además, aseguró que "debemos trabajar más, mucho más, para que cuando los españoles nos den su confianza podamos revertir el deterioro de las infraestructuras críticas, vitales, básicas".

Algo, vinculó, que "coincide con la decisión de este Gobierno de destinar parte del dinero del bolsillo de los españoles para financiar redes ferroviarias en otros países". No se olvidó de mencionar lo ocurrido con "toda la cúpula anterior del ministerio de Transportes", la que dirigió entre 2018 y 2021 José Luis Ábalos, y el hecho de que haya sido "encarcelada por delitos de corrupción", algo que calificó como de "muy peligroso".