Pacto PP-Vox en Extremadura: "Alguien no quiere realmente que entremos en el gobierno"

A menos de veinticuatro horas para la constitución de la Asamblea de Extremadura, las conversaciones entre PP y Vox para llevar un primer acuerdo a esta sesión no parecen llegar a buen puerto, aunque no están rotas. Vox acaba de convocar una comparecencia en su sede nacional de Madrid, en la que su portavoz, José Antonio Fúster Lamelas, acaba de explicar que el problema radica en la asignación de consejerías. "Ahí está la madre del cordero", ha declarado.

Fúster ha incidido en que las conversaciones no se centran en los sillones, "no son para nada prioritarios", pero sí en la necesidad de que el partido de Abascal puede tener determinadas consejerías con presupuestos ejecutables "para dar a Extremadura el cambio de rumbo que necesita, que es lo que nos ha pedido el votante de Vox", al que, ha insistido, "vamos a defender con uñas y dientes.

“Nosotros no rompemos nada, nosotros hemos comunicado nuestras condiciones, que son extraordinariamente razonables, tanto que son las mismas que se aprobaron en Valencia”, ha dicho Fúster en alusión al pacto PP-Vox en la comunidad levantina. “Seguimos pensando que se puede negociar, que se debe negociar, somos un partido y queremos gobernar, lo he repetido hasta la saciedad”, ha reiterado el portavoz. "No hemos dado portazo a la negociación, pero si no cambia eso, no podemos avanzar".

Desde Vox consideran que la candidata del PP, María Guardiola, “no ha entendido bien cuando dijimos que veníamos a introducir cambios en las políticas, y que las consejerías con presupuesto son las que hacen posible ese cambio”. "Lo hemos expuesto con claridad meridana". " Y a renglón seguido, Fúster ha matizado: ”No entenderíamos otra cosa que no se trabajara por llegar a un acuerdo (...), estamos dispuestos a negociar todo lo que haga falta.

La importancia del acto de este martes

La constitución de la Asamblea (XII Legislatura) y la elección de su Mesa están fijadas este martes. Los 65 diputados que ocuparán el Parlamento regional han salido de los sufragios del 21 de diciembre (29 escaños para el PP, 18 para el PSOE, 11 para Vox y 7 para Unidas por Extremadura ). La derecha saque 14 sillones a la izquierda en la región. Con este escenario, PP y Vox llevan ya días de intensas negociaciones que no han querido que trasciendan a la luz pública. Cada grupo parlamentario puede presentar este martes un candidato a la Presidencia: si en la primera votación ninguno obtiene la mayoría cualificada, se procede a realizar una segunda votación, y resulta elegido quien obtenga un mayor número de votos. A continuación se elige al resto de los miembros de la Mesa, cuya composición también suele formar parte de un acuerdo político.

Ya en 2023, la falta de acuerdo de PP-Vox dio por sorpresa la Presidencia de la Cámara a la socialista Blanca Martín, y además, Vox se quedó por completo fuera de la Mesa. En aquella ocasión, PSOE y Unidas votaron de forma conjunta lo que habían pactado. Vox y PP, por contra, apoyaron a sus respectivos candidatos (Ángel Pelayo Gordillo y Abel Martín, respectivamente).

¿Extremadura es gobernable?

La sesión de este martes es muy importante porque además permitirá intuir si Extremadura es gobernable o debe repetir elecciones, ya que supone la antesala de la investidura de la Presidencia de la Junta, que tendrá lugar en el margen de un mes. La candidata del PP, María Guardiola, reúne más escaños que toda la izquierda junta, de modo que podría serlo con la abstención de Vox en esa sesión de investidura, pero deben llegar a un acuerdo.

En 2023, y tras el fracaso de PP y Vox en la constitución de la Asamblea de Extremadura, alcanzaron un acuerdo para gobernar en coalición que permitió la investidura de Guardiola en segunda votación, con los apoyos favorables de PP y Vox. El contenido de ese pacto puso a la formación de Santiago Abascal al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, y le otorgó el senador por designación autonómica (Pelayo Gordillo). María Guardiola puso como línea roja el tema de la violencia machista y asumió directamente las competencias en materia de Igualdad.