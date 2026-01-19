Negociaciones Vox-PP
El PP extremeño "ha sido muy generoso con Vox" y está dispuesto a seguir negociando
Fuentes cercanas a la negociación aseguran que desconocen los motivos de Vox para suspender el diálogo, aunque intuyen que se debe a una estrategia nacional
Aumentan las suspicacias entre PP y Vox a tan solo un día de que se constituya la Asamblea de Extremadura. Fuentes populares muy próximas a la negociación han asegurado este lunes que los de Santiago Abascal les han trasladado que daban por rota las negociaciones, pese a que en estos momentos se encontraban "muy avanzadas". De hecho, en estos momentos desconocen si esta decisión responde a una "cuestión de cargos o programática". "Estamos absolutamente sorprendidos porque inicialmente nos hemos enterado por los medios de comunicación", han asegurado.
Sobre las negociaciones para la posible entrada de Vox en el Ejecutivo extremeño, han señalado que la presidenta María Guardiola les había planteado distintas alternativas "con absoluta generosidad", ofreciéndoles que entraran en el Gobierno y "con una posición importantísima en el legislativo". En este sentido, han subrayado que el PP ganó las elecciones y les corresponde tener la presidencia de la asamblea, por lo que esta ruptura "no cambia nada". "No vamos a regalar una presidencia sin saber como podría quedar el gobierno", han resaltado.
- La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
- Galicia se congela con el aire polar: un nuevo frente de frío, nieve y granizo llega para comenzar la semana
- Los sindicatos del transporte solicitan reunirse con la patronal: «Agardamos unha proposta seria»
- La transformación del conector central de Santiago: 22 equipos presentan sus propuestas y solo 5 pasarán a la final
- Impresionante chalet de obra nueva a las puertas de Santiago: diseño, eficiencia y naturaleza en un entorno privilegiado
- Polémica en Santa Marta por una obra autorizada junto a un hórreo centenario: «Estamos co medo de que se nos veña todo abaixo»
- Herida una joven al chocar contra un muro y otro coche en Boqueixón
- La periodista estrella de TVE visita Santiago: Silvia Intxaurrondo llega invitada por la Fundación Araguaney