ERC presiona al Gobierno y llevará a votación la ley del IRPF en febrero si no hay acuerdo

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha dado este lunes un paso más en la presión al Gobierno para que acepte que la Generalitat, a través de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), recaude el cien por cien del IRPF que se paga en la comunidad. El líder republicano ha advertido a los socialistas de que, si no hay acuerdo sobre esta cuestión, su partido llevará a votación en el Congreso su propia ley del IRPF durante "la segunda quincena de febrero".

La idea del republicano, pues, es que esa votación sirva para "demostrar hasta dónde llega el compromiso" del Gobierno en esta cuestión. Si el PSOE ayuda a tramitar la ley, ERC se sentará a negociar tanto los Presupuestos Generales del Estado como los de la Generalitat. Si la norma queda rechazada, los republicanos no llegarán ni a sentarse a la mesa de negociación. Así lo ha explicado este lunes en una entrevista con TV3.

Se trata de un mecanismo de presión para que el PSOE mueva ficha. Junqueras ha vuelto a recordar que la recaudación del IRPF es un compromiso que los socialistas asumieron en agosto de 2024 -en la investidura de Illa- y que, si ahora quieren presupuestos, tendrán que cumplirlo. "Tienen que habilitar un camino para poder desencallar esta cuestión", ha insistido el líder republicano, que ha avisado de que habrá presupuestos en función de qué decisión tome el partido socialista: "Dependerá de si cumplen o no".

Tienen que habilitar un camino para poder desencallar el IRPF Oriol Junqueras — Líder de ERC

ERC registró la ley del IRPF en el Congreso hace justo cuatro meses, el 19 de septiembre del año pasado. Es una norma que prevé la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) para permitir a la ATC recaudar el IRPF. Además, abre la puerta a que pueda hacerlo no solo Catalunya, sino también el resto de comunidades de régimen común. Pese a haber registrado la ley hace todo este tiempo, ERC ha decidido hasta ahora no llevarla a votación para dar a los socialistas un margen para un acuerdo. Pero como el acuerdo no llega, ahora contempla llevarla a votación para forzar a este partido a posicionarse.

Con siete diputados en el Congreso, ERC solo dispone de una oportunidad por periodo de sesiones -que van de febrero a junio y de septiembre a diciembre- para introducir una de sus proposiciones de ley en un orden del día, informa Miguel Ángel Rodríguez. Fuentes parlamentarias señalan que ese momento está previsto para el último pleno de febrero. Así, será el martes 17 cuando ERC deba confirmar ante la Junta de Portavoces su intención de debatir la iniciativa sobre el IRPF.

El choque con los críticos

Junqueras ha vuelto a defender el pacto sobre la nueva financiación que alcanzó con los socialistas hace dos semanas. La novedad este lunes es que ha enfriado la posibilidad de que ERC convoque una consulta a sus militantes para que opinen sobre lo pactado. Su argumento es que la negociación sigue en marcha y que no solo incluye la financiación, sino otras carpetas -como la del IRPF o la creación de un consorcio sobre las inversiones del Estado en Catalunya- y que no sería "eficaz" estar "todo el día haciendo consultas".

Reunión entre ERC y Foment del Treball para abordar el nuevo modelo de financiación. / ERC

Eso sí, ha retado a los sectores críticos que quieran esta votación a activar los mecanismos internos que tiene el partido si realmente la quieren. "Si nos la piden, haremos lo que toque", ha dicho. Sin embargo, ha defendido que la organización ya ha sometido el pacto a dos órganos: la Ejecutiva y el Consell Nacional. Hay sectores críticos, como el Col·lectiu Primer d'Octubre y Nova Esquerra Nacional, que han pedido esta consulta. Si la dirección no la convoca, por estatutos pueden forzarla presentando un 10% de firmas de militantes lo que, con el censo actual, ascendería a unas 800.

¿Cambio en Foment?

Junqueras lleva una semana reuniéndose una semana con entidades de la sociedad civil catalana para explicarles el acuerdo de financiación e intentar que lo apoyen. El jueves pasado se vio con Foment del Treball, que se había mostrado crítica con el acuerdo. Según Junqueras, la patronal ha modificado su posición: "A mí me dijeron que sí les gustaba". En aquel encuentro, según la versión de ERC, le "quitaron importancia" al comunicado crítico que lanzaron el primer día y le aseguraron que "apreciaban las bondades del acuerdo".