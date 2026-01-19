Vox niega un "portazo" a Guardiola pero le exige entrar en la Junta y aceptar las mismas condiciones que Pérez Llorca

Vox niega un "portazo" al Partido Popular (PP) en Extremadura y a la presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola, pero le deja claras sus exigencias, que pasan por entrar en el futuro Ejecutivo extremeño, como ya ocurrió en 2023, y por que la líder de los populares en esa comunidad autónoma acepte las mismas condiciones ideológicas de sus compañeros de filas en la Comunidad Valenciana, fundamentalmente en materia de renuncia al pacto verde europeo y en defensa del sector primario. Las mismas que permitieron al ex presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sacar adelante los presupuestos en 2025 y más tarde a Juan Francisco Pérez Llorca ser investido como su sustituto al final de año pasado.

El portavoz nacional de la formación de la extrema derecha, Juan Antonio Fúster, que evitó suspender su rueda de prensa semanal por la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), con cuyas víctimas empezó solidarizándose, dejó claro que "no hemos roto nada", cuando varias informaciones apuntaron a lo contrario durante toda la mañana del lunes. Fuentes del partido de Santiago Abascal explican que no hay cese alguno de las negociaciones con el PP de Extremadura, aunque sí una pausa de las mismas. "Esto es como cuando estás negociando la compra de un piso y ante el desacuerdo sobre el precio tanto el propietario como el potencial comprador se dan unos días para pensar", explican de manera gráfica.

Fúster dejó claro, además, que sigue en pie la exigencia planteada en su día por Abascal de entrar en el Gobierno de la Junta de Extremadura con una vicepresidencia de calado que coordine dos o tres consejerías. Es decir, con un tamaño "proporcional" a la nueva Asamblea autonómica que se constituye precisamente este martes y que salió de las elecciones del pasado 21 de diciembre con un PP claro ganador por encima del PSOE, cuando en 2023 terminaron casi empatados con los socialistas ligeramente por encima en votos, y con Vox doblando su representación, pues con Óscar Fernández como candidato pasaron de seis a once asientos en la cámara extremeña.

"Alguien no quiere que entremos"

El portavoz nacional, que quiso precisar que ante la tragedia en la localidad cordobesa la cuestión extremeña era "importante pero secundaria", lanzó una voz de alerta al asegurar que "nosotros creemos que realmente alguien no quiere que entremos en ese gobierno". Y añadió que "realmente la señora Guardiola no ha entendido bien cuando nosotros dijimos que queríamos un cambio de políticas y las consejerías con presupuestos que hicieran posible ese cambio de políticas". "Ojalá atienda a razones, que lo entienda" le espetó a la presidenta extremeña.

Desde Vox se comenzó abordando con escepticismo el escenario posterior a las elecciones, como evidenció que el propio Abascal afirmó al día siguiente de los comicios que ni siquiera había equipo negociador designado. Aunque ahora argumentan que ha sido la propia Guardiola quien abrió, ya en diempre, la puerta a un nuevo acuerdo de coalición como el de hace tres años, y que es entonces cuando ellos han puesto exigencias encima de la mesa. En ese sentido, y como adelantó el propio Fúster, los de Abascal quieren evitar pasados fiascos como el del primer acuerdo de coalición, el firmado en 2022 con Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, cuando según fuentes del partido entendieron que no se puede pactar asumir unas determinadas políticas si no hay una dotación presupuestaria suficiente para llevarlas a cabo.

Por eso, exigirán que las áreas que eventualmente sean de su responsabilidad en la futura Junta de Extremadura tenga, al menos, el mismo dinero destinado con el que contaban hasta ahora, en el Ejecutivo monocolor de la popular Guardiola. En palabras de Fúster: "Nuestra prioridad es políticas y consejerías que sean capaces de cambiar el rumbo de una comunidad autónoma que necesita un cambio de rumbo".