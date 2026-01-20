Elisa Mouliaá desvela que Sumar está sufragando su defensa en la causa judicial contra Errejón

La actriz Elisa Mouliaá desvela que el partido de Yolanda Díaz, Movimiento Sumar, está sufragando una parte "significativa" de su defensa en la causa judicial por agresión sexual que emprendió hace algo más de un año contra el exportavoz parlamentario de Sumar, Iñigo Errejón, al que pide 3 años de cárcel y 30.000 de indemnización.

En un mensaje publicado en redes sociales, Mouliáa ha informado de esta circunstancia: "Desde aquí quiero dejar constancia públicamente de que Sumar ha contribuido de forma significativa a sufragar los costes de mi proceso judicial", ha señalado, antes de alabar esta contribución y considerarla "un gesto que evidencia la responsabilidad política que debería asumirse de forma generalizada. Porque la responsabilidad no se proclama, se ejerce. Gracias", concluía el mensaje.

Fuentes del partido de Díaz confirman a EL PERIÓDICO que fue el entorno de Mouliaá el que se puso en contacto con la formación para solicitar esta colaboración económica, después de que la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz se pusiera "a disposición de las víctimas" en octubre de 2024, tras estallar el escándalo de Errejón, y ofreciera cualquier tipo de apoyo a las denunciantes. Detallan que la organización atendió a la petición de la actriz.

La actriz interpuso en 2024 una denuncia por presunta agresión sexual contra el expolítico, después de que salieran a la luz testimonios anónimos en redes que le acusaban de comportamientos sexuales inapropiadas. Errejón abandonó todos sus cargos de manera fulminante cuando salieron a la luz estos testimonios, con el pretexto de centrarse en su defensa.

En el escrito de denuncia, Mouliaá relataba varios episodios por los que acusaba a Errejón de agresión sexual; uno de ellos en un ascensor, cuando el dirigente le habría besado sin consentimiento; y otro durante una fiesta, en la que, según la actriz, le cogió el brazo con fuerza y la llevó a una habitación que cerró con pestillo, para empujarla a la cama y, sin su consentimiento, realizarle tocamientos.

Proceso judicial

Este mismo enero, el juez de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha optado por desoír a la fiscalía y ha decidido abrir juicio oral contra el exdiputado y exportavoz de Sumar, que tendrá que sentarse en el banquillo por un delito de agresión sexual que presuntamente habría cometido en octubre de 2021 contra Mouliaá. De esta forma, será un juzgado de lo Penal el que determine, tras la celebración del correspondiente juicio, si hubo o no delito.

En su auto, el juez dio un día a Errejón para prestar una fianza de 30.000 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele" en el caso de que termine siendo condenado. Esa cantidad se corresponde con la solicitada por la acusación de la actriz.

La instrucción judicial se viene desarrollando desde hace más de un año,y en este proceso se tomó declaración tanto al propio Errejón como a la actriz, en una declaración que resultó muy controvertida por el tono que utilizó en las preguntas que le dirigió. Entre los testigos interrogados, han figurado psiquiatras y asistenes a la fiesta en la que se habría producido uno de los presuntos abusos. El magistrado también requirió los mensajes que acusado y víctima se cruzaron los días que se cometieron los hechos denunciados.

La fiscalía pide sobreseer

En contra del criterio de la acusación que ejerce Mouliaá, la fiscalía madrileña pide el sobreseimiento de las actuaciones contra Iñigo Errejón, "toda vez que practicadas cuantas diligencias de instrucción se han considerado necesarias para el esclarecimiento de los hechos, no ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito".

El ministerio público dejaba claro que no duda de la palabra de la actriz, a cuya declaración da "plena veracidad", pero considera que lo que no había quedado acreditado es que Errejón fuera consciente de que ella en realidad no quería mantener una relación sexual.

Noticia en ampliación