Primeras palabras del nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura: "Discrepar es legítimo y hasta saludable, pero con educación"

“Lo que parece indiscutible puede ser discutible y lo que parece inamovible puede estar sujeto a concesiones”. Son las palabras que ha pronunciado este martes el nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro (PP), en su discurso para cerrar la sesión constitutiva de la Cámara en la XII Legislatura, durante el que ha llamado al diálogo para los próximos cuatro años, en lugar del enfrentamiento, siempre, ha reiterado, “en beneficio de los extremeños”.

Llamamiento al diálogo

“En unos tiempos de tensión continua, desconfianza y polarización, creo que la política debe servir para unir, no para alejar, para dar respuestas reales a los problemas de la gente”, ha insistido en su discurso, tras lograr la Presidencia de la Asamblea con los 29 votos del PP. “Por eso pido a todos alturas de miras en esta legislatura, que no es una más, es fundamental para el futuro de nuestra tierra”, ha rubricado.

Por ello, Naharro ha pedido a los 65 diputados “una reflexión continua”, a conseguir una Asamblea de Extremadura “respetuosa, cercana y útil porque Extremadura lo merece”. En esta línea, considera que la mejor forma de representar la “pluralidad del pueblo extremeño” es hacerlo con “capacidad de escucha, diálogo, consenso, entendimiento y libertad”.

“No debería ser la institución donde más se visualicen los desencuentros entre partidos, sino aquella donde más puntos de encuentro se produjeran”, ha incidido, recordando que discrepar “es legítimo y hasta saludable pero con educación”.

Trayectoria política

Manuel Naharro (1986) es Técnico Superior en Administración y Finanzas, y tras su paso por el sector financiero lleva años dedicado a la política. Ha sido vicepresidente segundo de la Asamblea en la última legislatura, alcalde del municipio pacense de Valencia de Mombuey desde hace casi dos décadas y presidente provincial del PP de Badajoz desde hace cinco años.

Muy vinculado, por tanto, a la política extremeña, ha destacado los “grandes retos” y “oportunidades” que tiene la comunidad por delante: “Si trabajamos desde el respeto, la generosidad y la cooperación, la región seguirá avanzando, porque ahí fuera hay ciudadanos que esperan soluciones para su tierra y no que nos dividamos. Nadie va a regalar nada a Extremadura”.