Caso Koldo
El juez Moreno amplía en un mes la investigación en secreto de los pagos en metálico del PSOE
El magistrado de la Audiencia Nacional indaga en una pieza separada la información aportada por el partido sobre la compensación de gastos adelantados por sus cargos y entre 2017 y 2024
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga una parte del caso Koldo, ha acordado prorrogar en un mes --hasta el próximo 17 de febrero-- el secreto sobre la pieza separada que abrió el pasado mes de diciembre en relación con los pagos en metálico que realizó el PSOE para compensar gastos realizados por adelantado por parte de algunos de sus cargos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios entre 2017 y 2024.
Las pesquisas se realizan con la información aportada por el propio partido, y el carácter secreto de la pieza --que impide el acceso a los datos de las acusaciones populares, entre las que se encuentran el PP y Vox-- pude ser prorrogado las veces que el magistrado lo considere necesario.
