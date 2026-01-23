Filtrados los datos personales de Ayuso y otros 47 políticos de 15 comunidades autónomas

Una campaña de ciberataques ha filtrado este viernes datos personales de hasta 47 políticos, muchos de ellos altos cargos, de 15 comunidades autónomas, según ha adelantado elDiario.es.

Entre los afectados por esta nueva violación de la privacidad de la clase política en España destacan Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; José Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía; María Guardiola, presidenta en funciones de Extremadura; Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León; Imanol Pradales, lehendakari del País Vasco; Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Comunidad Valenciana; María Chivite, presidenta de Navarra o Jorge Azcón; presidente de Aragón.

Datos expuestos

La filtración se ha producido en un portal de Internet especializado en publicar información sensible de las víctimas. El material expuesto sobre cada uno de los políticos atacados varía. Así, en el caso de Ayuso solo llega a su correo electrónico personal, mientras que en el de Pradales podría afectar a una persona que el atacante ha identificado como su pareja.

Los datos más repetidos en esta filtración masiva son el teléfono móvil y el DNI de esos y otros políticos autonómicos. En algunos casos, incluso se muestran detalles personales como la dirección de su vivienda, el número de su cuenta bancaria, la matrícula de su coche e incluso el código del contador del gas.