Sánchez comparecerá en el Congreso a petición propia tras amenazar Feijóo con un pleno en el Senado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado su comparecencia en el pleno del Congreso para informar sobre los últimos accidentes de tren y sobre la "situación actual del servicio ferroviario". Lo ha hecho dos horas después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le reclamase dar este paso y buscase el apoyo de otros grupos para forzarlo. El próximo martes se iba a votar en la Diputación Permanente. El apoyo de Vox y Junts sería suficiente para ello, pero el jefe del Ejecutivo se ha adelantado así.

Feijóo ha roto definitivamente este viernes la tregua política tras la tragedia, poniendo el foco en la urgencia de explicaciones. No por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, como hasta ahora, sino del propio Sánchez tras acusarlo de un "caos" en el país y de una "falta de información" sobre uno de los mayores accidentes que ha vivido el país. En caso de no producirse, avanzó que se convocaría un pleno extraordinario en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

En el texto de solicitud de comparecencia se avanza la intención de dar cuenta también "de la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado". Este pasado jueves lo hizo en la reunión informal del Consejo Europeo, para abordar la relación de la UE con EEUU tras la amenaza anexionista sobre Groenlandia de la Administración de Donald Trump.

La fecha de la comparecencia todavía no ha sido fijada. La petición registrada a primera hora de esta tarde tendrá que ser calificada por la Mesa del Congreso el próximo martes como paso previo para ser ordenada en Pleno. La previsión es que el jefe del Ejecutivo acuda al Congreso ya el próximo mes de febrero.

La comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, también a petición propia, ya está calificada y tendrá que ser ordenada también en Junta de Portavoces. Se produciría así antes que la del jefe del Ejecutivo.

El debate de la seguridad

El Ejecutivo elaboró un documento de urgencia tras el clima de inseguridad, que servirá como base de la comparecencia de Puente en el Congreso a petición propia para dar cuenta del accidente, destacando que “nuestras vías son más seguras hoy que hace ocho años y más seguras que las de Francia, Alemania o la media de la Unión Europea”. Desde 2018, se añade, “el número de accidentes ferroviarios graves o significativos ha caído un 11% respecto al periodo anterior, a pesar de que el número de viajeros y trayectos ha aumentado notablemente”.

Antes de la que la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) señalase a una rotura en la vía como el causante del accidente ferroviario en Adamuz, el jefe del Ejecutivo aseguró estar asumiendo "desde el primer momento" todas sus responsabilidades. En rueda de prensa anoche desde Bruselas tras la reunión informal del Consejo Europeo, puso énfasis en que la alta velocidad "es uno de los principales orgullos de nuestro país", y ante ello remarcó que el Gobierno se centrará en trabajar para "restablecer" la confianza de la ciudadanía en este transporte.

En Moncloa siguen apelando a transitar hacia una tregua política tras el accidente en aras de una “lealtad” institucional que por el momento se sigue manteniendo entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía y se ha roto por parte de Génova. Desde Sumar, socio de coalición, ya se urgía este viernes a “aumentar todas las inversiones en ferrocarriles” y se cuestionaba el incremento de operadores tras las liberalización sin hacer lo propio con las infraestructuras.