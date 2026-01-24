Iraola, nuevo coordinador general de Sortu (EH Bildu), se marca como reto "construir las bases del Estado vasco"

Sortu, el principal partido de la coalición EH Bildu, ha renovado su Secretaría Nacional con la proclamacion de Xabi Iraola como nuevo coordinador general que pondrá en marcha su nueva hoja de ruta, 'Herri gogoa' (voluntad del pueblo), en la que el partido se marca como retos "reformar el proyecto nacional vasco, reconectar con el sentido transformador de la política y construir las bases del Estado vasco".

La formación abertzale, que forma parte de EH Bildu -uno de los socios más estables del Gobierno-, ha celebrado este sábado su Asamblea Nacional antes del acto de clausura del IV Congreso en el recinto ferial Ficoba de Irun (Gipuzkoa), donde han acudido 580 militantes según sus cifras, y en el que Arkaitz Rodríguez ha dejado su cargo como secretario general tras ocho años en favor de Iraola.

"Salto hacia la soberanía nacional"

En sus palabras de despedida como secretario general, Rodríguez ha agradecido a las personas reunidas el apoyo recibido y ha asegurado salir "satisfecho con el camino recorrido", en el que ha visto "avances", el primero que ha citado es "la consolidación del cambio de estrategia de la izquierda abertzale", después de que en los últimos años -a raíz de la moción de censura de 2018- su apuesta haya sido colaborar con el Gobierno central, ante la necesidad de Pedro Sánchez de tener sus votos, llegando a convertirse en uno de los socios más estables del Ejecutivo, y llegando a numerosos acuerdos a cambio de su apoyo.

En segundo lugar, el ya exlíder de Sortu ha citado como un avance "el desbloqueo y encauzamiento hacia la resolución de la cuestión de los presos y, en general, de las personas represaliadas", tras los acercamientos de presos emprendidos por el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska.

En tercer lugar, ha citado "la contribución a la construcción de EH Bildu y EH Bai amplios y fuertes", y por último ha celebrado estar más cerca de su hoja de ruta encaminada a la independencia", situando como un avance "la creación de condiciones para un salto en el camino hacia la soberanía nacional; y llevar el proceso de liberación a un momento clave".

Una vez que Xabi Iraola ha recogido el testigo, ha comenzado su discurso expresando el agradecimiento a la militancia y al Consejo Nacional saliente y ha dedicado unas palabras en recuerdo de "presos, exiliados y deportados políticos vascos y sus familiares".

Tiempo de "oportunidades"

El nuevo coordinador general de Sortu se ha referido a la situación actual de la política internacional con la disyuntiva del "capital o la vida", aunque son "tiempos convulsos" en los que "también surgen oportunidades".

"Aquí y ahora, debemos reivindicar la construcción de una sociedad socialista que transforme radicalmente el actual sistema político-económico y ponga en el centro la vida y los cuidados", ha reclamado, para añadir que "la lucha de clases, la lucha feminista y antirracista, en definitiva, la construcción de una civilización justa, está vinculada al proceso de liberación nacional".

Iraola se ha mostrado "consciente" de que "Euskal Herria tampoco está a salvo de discursos y actitudes reaccionarias", y ha destacado la necesidad de renovar "el compromiso antifascista". También ha mencionado el desarrollo de "capacidades de transformación de nuestro pueblo, centradas en la estrategia", y ha asegurado que hay "mimbres, caminos y posibilidades, como quedará claro durante la huelga general convocada para el 17 de marzo".

Hoja de ruta

Respecto de los "retos" que se marca Sortu, Xabi Iraola ha citado que se trata, en línea con la hoja de ruta renovada, de "reformar el proyecto nacional vasco, dando respuesta a los retos generacionales; reconectar con el verdadero sentido transformador de la política, en unos tiempos en los que las posiciones antipolíticas se están expandiendo de la mano de la extrema derecha; y construir las bases del Estado vasco, pensando y actuando como Estado en todos los ámbitos".

En este sentido, ha reiterado su "apuesta" por "reforzar EH Bildu y EH Bai como principales referencias y herramientas de transformación política y social de las y los independentistas de izquierdas". Por último, de cara al "movimiento de liberación nacional vasco", Iraola ha hecho un llamamiento a las nuevas generaciones: "No estamos hoy aquí para recorrer el camino que otros muchos han recorrido. Estamos hoy aquí para recorrer nuestro propio camino, sin olvidar el trabajo que nos ha traído hasta aquí, manteniendo las raíces del proyecto político histórico de la izquierda abertzale, para actualizarlo, reformarlo y abrir nuevos horizontes".

Noticias relacionadas

En el acto de clausura del congreso han participado delegaciones políticas de Palestina, Venezuela, Cuba, Uruguay, Colombia, Kurdistán, Irlanda, Córcega, Cataluña y Galicia, han informado desde Sortu.