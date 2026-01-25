Le traslada todo su reconocimiento
Sánchez defiende a Puente ante las peticiones de dimisión por su gestión de la tragedia de Adamuz
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado hoy todo su "reconocimiento" al ministro de Transportes, Óscar Puente, por su trabajo en el accidente de trenes de Adamuz, y ha dicho que el ministro "está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia".
El también secretario general del PSOE ha arropado este domingo a la secretaria general de los socialistas aragoneses y candidata a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, en un acto de campaña en Huesca.
Al igual que Alegría, Sánchez ha querido que sus primeras palabras, tras estos días "muy duros" tras el accidente de Adamuz y el posterior de un tren de Rodalies en Barcelona, fueran para homenajear a las víctimas y a sus familias, a quienes ha mostrado todo su cariño.
Un reconocimiento y "orgullo" que ha extendido a los servidores públicos e instituciones que han trabajado coordinadamente y de manera leal para responder a esta tragedia, «como siempre hacemos los españoles, con unidad y empatía», ha recalcado.
- Chisco Lema, veterinario experto en lobo: 'Hay manadas especializadas en cazar perros
- ¿Llueve en Santiago? Estos cuatro bares con juegos de mesa son perfectos para pasar la tarde con amigos
- Santiago pierde otros 250.000 euros de la UE por el retraso en las obras de la plataforma logística
- El compostelano que celebra sus 102 años con un buen cocido: «Me gusta tomar dos copitas de vino con la comida»
- Nominan a dos Premios Goya a un conocido fotógrafo con estudio en Bertamiráns
- La humanización de Bertamiráns se unirá a la del tramo brionés de O Tremo tras la de Milladoiro
- Borrasca Ingrid: así serán las próximas horas en Santiago
- Otra huelga de buses sin servicios mínimos: 'Se pasa a indefinida haberá días que haxa nenos que non poidan ir a clase”