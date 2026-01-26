El PSOE asume el caos en Rodalies, pero defiende la gestión de Puente: "Estamos buscando soluciones"

El PSOE admite que en los últimos días Rodalies ha estado sumido en el caos. La portavoz nacional de los socialistas, Montse Mínguez, ha reconocido que son "momentos muy complicados" los que se están viviendo en la red ferroviaria catalana desde que el pasado martes descarrilara un tren por la caída de un muro de contención, falleciendo un maquinista en prácticas de 27 años. No obstante, ha defendido la gestión de Óscar Puente, tanto en la gestión del accidente de Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 45 personas, como a la hora de resolver la situación de Rodalies: "Estamos buscando las soluciones".

"Puedo llegar a entender la situación que se está viviendo en Rodalies, sobre todo los usuarios de Rodalies que son muchos. Empatizamos con ellos, estamos buscando las soluciones, se están dando las respuestas a momentos muy complicados", ha dicho en una rueda de prensa en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. A continuación, ha defendido que el Gobierno ha incrementado mucho la inversión en Rodalies, pero que "se tiene que revertir muchos años de abandono histórico".

Tras varios días en los que el servicio de Rodalies ha estado suspendido y se ha ido reactivando por rachas, Mínguez ha dicho que el Ejecutivo está en lo "urgente", que es trabajar "sin descanso" para "disponer de un servicio de Rodalies digno y seguro". Así, ha asegurado que tanto el Gobierno central como el Govern de la Generalitat van a "explicar todo" y van a trabajar para "volver a una situación normal".

La portavoz de los socialistas también ha aprovechado para salir en defensa de Puente por su gestión del accidente en Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 45 personas. "Manifestamos nuestro reconocimiento expreso al ministro Puente por ese ejemplo de transparencia, de rendición de cuentas, desde el primer minuto dando la cara, ofreciendo comparecencia y ruedas de prensa que ustedes no habían visto nunca. Horas y horas de ruedas de prensa atendiendo a todas las preguntas de los periodistas", ha dicho.

"Esto es responsabilidad, esto es gobernar y si al señor Feijóo conocer datos le confunde es porque el PP no está acostumbrado a manejar datos", ha sentenciado en referencia a unas palabras lanzadas por el líder del PP este lunes: "El Gobierno nos ha llenado de datos para confundir y confundirnos". Así, ha aplaudido que Puente trate siempre de desmontar los bulos que surgen y ha recalcado que el PP, "nunca, jamás en su historia", han utilizado datos ante distintas catástrofes, como la del 11-M, la del Prestige o la del Yak-42.