Guardiola volverá a reunirse con Vox para cerrar "cuanto antes" un acuerdo de gobierno estable

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, se volverá a reunir próximamente con Vox para negociar la investidura y poder cerrar "cuanto antes" un acuerdo de gobierno "estable". Guardiola se ha pronunciado así este martes después de que el portavoz de la formación, Óscar Fernández, haya descargado en el PP la responsabilidad del bloqueo. "En Extremadura no hay gobierno porque el PP no quiere", ha asegurado tras reiterar la buena disposición de su formación.

Según ha avanzado Guardiola, ya hay fijada en el calendario una fecha para la próxima reunión con Vox, después de que los contactos mantenidos tras el choque por la composición de la Mesa de la Asamblea no hayan servido para avanzar posiciones. La presidenta afirma que su agenda está a disposición "24 horas todos los días", porque para el PP es "absoluta prioridad" llegar a un acuerdo y tener un gobierno "estable y fuerte que garantice que Extremadura pueda seguir avanzando".

Tercera reunión

"Ese es nuestro objetivo y deseamos que eso se produzca cuanto antes", ha remarcado Guardiola, que al igual que Vox se ha negado a ofrecer más detalle sobre las fechas de esa nueva reunión o el contenido de las conversaciones.

Hay que recordar que el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, aseguró este lunes que tras las elecciones, el PP y Vox han mantenido únicamente "dos reuniones de cordialidad y poco más", siempre a iniciativa de Guardiola. "Que nadie piense que hay una línea permanente abierta, reuniones diarias o innumerables llamadas de teléfono. No es verdad", dijo en una entrevista en la Cadena Cope.

Oferta "generosa"

Las reuniones "no fueron muy extensas" y en ellas "tampoco ha dado tiempo a mucho", aunque sí se ha producido un intercambio de documentación. El PP insiste en que su oferta ha sido "muy generosa", con posiciones en el Legislativo y en el Ejecutivo de forma proporcional a los resultados electorales, pero para Vox sigue sin ser suficiente.

"Los extremeños han hablado y han decidido que quieren más del doble de Vox. Ni más, ni menos", ha repetido este mismo martes Óscar Fernández para dejar claro que la formación no aceptará un papel secundario ni un acuerdo limitado a un apoyo externo sin contrapartidas políticas.

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle. / VOX

El calendario avanza

Una vez que la composición de la Mesa de la Asamblea "no tiene vuelta atrás", el principal obstáculo en las conversaciones se centraría en la distribución de las consejerías, la asignación presupuestaria de las mismas y la exigencia de una vicepresidencia. Vox ha reiterado que su interés se centra en influir en las políticas relacionadas con el campo, la ganadería y la industria, así como en el endurecimiento de las medidas contra la inmigración ilegal y los cambios en el ámbito educativo.

Con la Cámara ya constituida, PP y Vox disponen de un mes para cerrar el acuerdo, plazo máximo que concede el Reglamento antes de la convocatoria del primer pleno de investidura. El presidente del Parlamento, Manuel Naharro, debe iniciar ahora una ronda de consultas con los grupos parlamentarios y proponer candidato a la Junta de Extremadura, como muy tarde el 10 de febrero.

Tras la convocatoria, el Reglamento concede otros 15 días para celebrar el pleno de investidura, previsto para finales del mes de febrero haya o no acuerdo entre el PP y Vox. Si esta primera investidura falla, pueden convocarse tantos intentos como sea necesario con la misma o diferentes candidatos, pero si en un plazo de dos meses no hay gobierno, la Asamblea se disuelve automáticamente y habría que convocar nuevas elecciones.

Críticas del PSOE

En este escenario, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha vuelto a descartar una abstención del Grupo Socialista. "No se va a dar esa circunstancia", ha asegurado en rueda de prensa tras afear a Guardiola el "desprecio" al resto de grupos de la oposición. "No quieren saber nada del Grupo Socialista, más de un mes después de las elecciones no nos han llamado", ha afirmado.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, en rueda de prensa este martes en Mérida / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Sin opción de ejercer control parlamentario más allá de registrar solicitudes de información o preguntas por escrito al gobierno en funciones, el PSOE se pregunta "para cuándo" la constitución del nuevo Ejecutivo. "¿Hasta cuándo va a tener a Extremadura paralizada, sin certezas, sin proyectos y sin futuro?", ha cuestionado la socialista tras criticar que Guardiola fuera "absolutamente incapaz" de negociar los presupuestos de 2026 y ahora también su investidura.

Noticias relacionadas

Desde Unidas por Extremadura, el diputado Francisco Llera ha urgido a PP y Vox acelerar las negociaciones para dar inicio a la nueva legislatura. Para ello, a su juicio, deben "dejar de hablar de sillones y los intereses partidistas de Madrid" y centrarse en Extremadura. "Para nada nos llega que estén hablando de empleo. Están hablando de otras cosas y de recortes", ha lamentado tras asegurar que lo que Extremadura necesita son "más derechos".