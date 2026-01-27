La exjefa de gabinete confirma que Pradas ordenó enviar el Es Alert tras "hablar con alguien por teléfono"

La periodista Silvia Soria, exjefa de gabinete de la exconsejera de Interior y Emergencias valenciana Salomé Pradas, confirmó en su declaración como testigo ante la jueza de la dana que la responsable de la cartera ordenó enviar del Es Alert tras ausentarse de la sala del Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado, el cerebro de la emergencia) para atender una llamada "antes de las 20 horas" del 29 de octubre de 2024. "Volvió diciendo que había que mandar el mensaje", aseguró. Soria declaró en el juzgado de Catarroja que investiga la dana el pasado 19 de diciembre. La transcripción de su comparecencia se notificó ayer a las partes, lo que siempre permite encontrar nuevos matices en las declaraciones.

En respuesta a las preguntas de la jueza de la dana, Soria respondió que "antes de las 20 horas Pradas salió y atendió una llamada en la habitación de al lado y volvió diciendo que había que mandar el mensaje". La exjefa de gabinete aseguró no saber si la llamada fue "con el secretario de Estado [Hugo Morán] con quien habló". Efectivamente, el listado de llamadas entregado por la exconsellera Pradas revela que a las 20 horas del 29 de octubre de 2024 mantuvo una llamada de dos minutos con Hugo Morán. Pero Soria insiste en su declaración, que la orden de Pradas vino "antes de las 20 horas".

Las últimas llamadas antes de las 20 horas que recibió Pradas fueron las de Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia, a quien recurrió para consultar sus dudas sobre enviar un mensaje que parecía "confinar a la población". Pradas y García hablaron 33 segundos a las 18.43 horas. Una llamada que Pradas corta al asegurar a García: "me llama el presidente". Así que la última llamada de 48 segundos que recibe la entonces consellera y mando único de la emergencias antes de las 20 horas es la de Carlos Mazón, a las 19.43 horas.

Una llamada que hizo cambiar la actitud que mantuvo la consellera durante los debates mantenidos en el Cecopi. "Cuando [Pradas] salió antes de las 20 horas y volvió a entrar diciendo que había que enviar el mensaje lo antes posible, es la única vez que la oyó decir una cosa así, el resto era consensuado. Hasta las 20 horas coordinaba las intervenciones, daba paso…", aseguró Soria en respuesta al abogado de la Asociación de víctimas mortales, Vicente Simó. También a la letrada de la Associació de víctimes de la dana 24 d'octubre de 2024, Míriam Salmerón. "[Pradas] Coordinaba la reunión, no la vio imponer nada, excepto el momento en que salió antes de las 20 horas y dijo que había que mandar el mensaje, lo demás fue todo consensuado. No recuerda el vídeo en el que Pradas da instrucciones y órdenes. Que cree que se hizo todo lo posible con lo que se tenía".

Detalle sobre Mazón: tomó el mando al llegar al Cecopi

Otro detalle relevante que confirmó Silvia Soria fue que "el Cecopi no se paralizó como tal, menos cuando llegó el presidente [Carlos Mazón] que pararon y bajaron a recibirlo. Había cortes de señal". También confirmó que "cuando llega el presidente, más tarde de las 20 horas, es quien se pone al mando institucional de la emergencia. Esos minutos que la declarante estuvo allí, estaba coordinando e informándose, haciendo un poco lo que hacía la consellera. Cuando se enteró de lo de Benetússer [su municipio de residencia] ya no sabe que pasó porque se apartó".