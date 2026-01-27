Pilar Bernabé dice que el día de la dana "se habrían salvado vidas" si Pradas no hubiese ido a Carlet a "hacerse fotos"

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado este martes en el Senado que si a las 12.20 horas del 29 de octubre de 2024 se hubiera puesto en marcha el Cecopi, cuando ofreció a la consellera Salomé Pradas que activara la UME, la gestión de la emergancia “se hubiera adelantado cinco horas”: “esas cinco horas hubieran salvado vidas”, ha dicho.

Bernabé se ha manifestado así durante el interrogatorio del portavoz del PP en el Senado, el valenciano Luis Santamaría, donde la delegada ha descargado responsabilidades en la entonces consellera, máxima responsable de la emergencia: “Si no se hubieran ido a Carlet a hacerse fotos todo se habría adelantado cinco horas”, ha dicho en otro momento.

En esta sesión de la comisión de la dana en el Senado (contralada por el PP con mayoría absoluta), Santamaría se ha encontrado con una oponente solvente, a la que no ha conseguido situar en contradicciones. “La responsabilidad política es que una señora se fue a hacerse fotos y el máximo representante ya sabemos donde está [en referencia a Mazón]. Esa es la vergüenza que van a tener que soportar estos años”, ha concluido, tras más de una hora de duro interrogatorio.

Antes que eso, el portavoz popular se ha centrado varios minutos en el currículum de Bernabé, a la que ha acusado de mentir, para cuestionar la “credibilidad” de su testimonio. El popular ha tratado de situar en la delegada responsabilidad, competencias y capacidad de decisión, en línea con el argumentario popular desde el primer día, que la corresponsabiliza de las decisiones del Cecopi.

Sobre el apagón informativo y la falta de información de la CHJ, Bernabé se ha remitido a uno de los autos de la jueza, que califica de “mera ficción” que hubiera falta de información. “No hubo apagón. Cada 5 minutos había información de los caudales”.

La delegada señala que “desde las 11.45 y las 12.30 de la mañana la CHJ ya había hecho su principal labor” ese día, que era situar las zonas de riesgo a través de las alertas hidrológicas. “Los mensajes que salvan vidas son los 10 que decían que llovía en la cabecera del Poyo, en Chiva y en Ribar-roja, a las 4 de la tarde. No se leyó en emergencias”. Y ha insistido en que la primera obligación de la Generalitat según el plan de emergencias “es la valoración de los registros de la red del SAIH, con especial atención a los avisos por precipitación”.

Algo similar ha ocurrido cuando se le ha preguntado por qué no había un sistema de la alerta temprana en la CHJ: “Quien tiene que tener el SAT es la administración competente en protección civil. Nosotros hemos licitado uno para abundar, pero el que no lo tenía es la Generalitat, que era su obligación y su competencia”.

"Bulos"

“Agradezco que me hayan traído para desmontar bulos”. “Mentir no es ilegal pero tampoco es obligatorio”, ha espetado la delegada en varios momentos del interrogatorio de Santamaría, que ha sido llamado dos veces al orden por el presidente de la comisión, el exconseller del PP Gerardo Camps. También lo ha hecho con la socialista Cristina Moreno, en ambos casos por las interrupciones.

Pese a los esfuerzos, el popular apenas ha encontrado grietas en el relato de Bernabé. Iba bien preparada. De hecho, en un par de ocasiones, ha sido Bernabé la que ha acabado pidiendo explicaciones al PP, como cuando ha interpelado a Santamaría, que fue subdelegado del Gobierno, si él fue a Madrid a pedir al Gobierno de Rajoy que realizara las obras del Poyo. O cuando ha acusado a responsables del Consell de robar (luego ha dicho "sustraer"), la llamada entre técnicas de Aemet y del 112 que luego terminó, mutilada y editada, en medios de comunicación, un episodio que ahora investiga un juzgado de Llíria.

Santamaría ha cuestionado a Bernabé por la falta de decisión a la hora de cortar carreteras competencia del Estado aquella tarde, algo que sí se hizo con el ferrocarril. O por qué no ejerció competencias de coordinación. La delegada ha vuelto a insistir en la inacción de los responsables de la Generalitat. “Quien tiene la responsabilidad de generar la coordinación entre administraciones es la Generalitat, usted lo sabe. Como no pasaba, fui yo la que llamó a la consellera para decirle que estábamos a su disposición, que había convocado agencias y que hiciera el favor de pedirme la UME”, ha relatado sobre la llamada que hizo antes de las doce y media de esa mañana.

Bernabé también ha contado que llamó al alcalde de Utiel cuando se enteró de la inundación del municipio. “Gracias a que me pongo en marcha consigo que tras dos horas y medias Pradas me pida la UME. Petición que negó y la hemeroteca le desmintió”.