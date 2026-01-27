El TC rechaza levantar la orden de detención que pesa sobre Puigdemont

El pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado por 11 votos frente a uno levantar las órdenes de detención nacional que pesan sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont y los otros dos procesados en rebeldía por su participación en el 'procés', Toni Comín y Lluís Puig, al denegar las medidas cautelares que planteaban en los recursos de amparo que presentaron contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la amnistía. Es la misma decisión que se adoptó en el pleno del pasado 16 de diciembre respecto a los condenados por el delito de malversación, que el alto tribunal considera que forma parte de los exceptuados por la propia ley de amnistía.

La decisión, como adelantó EL PERIÓDICO, obedece a que en el caso de estimar las medidas cautelares con las que unos y otros intentaban esquivar la negativa del Supremo a aplicarles la amnistía vaciaría de contenido el fondo de los recursos de amparo que todos ellos plantearon, por lo que se ha procedido a rechazarlas. Ese fue el criterio que se estableció cuando se mantuvo inhabilitados al presidente de ERC, Oriol Junqueras, al secretario general de Junts, Jordi Turull, y a los 'exconsellers' Dolors Bassa y Raül Romeva, los cuatro condenados por el delito de malversación que el Supremo considera que se encuentra entre las excepciones de la ley de amnistía.

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido y los magistrados, Inmaculada Montalbán Huertas, Ricardo Enríquez Sancho, María Luisa Balaguer Callejón, Ramón Sáez Valcárcel, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera, María Luisa Segoviano Astaburuaga, César Tolosa Tribiño, Juan Carlos Campo Moreno, Laura Díez Bueso y José María Macías Castaño, durante un pleno jurisdiccional, en la sede del Tribunal Constitucional, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España). POLITICA Marta Fernández - Europa Press / Marta Fernández - Europa Press

En esta ocasión el magistrado Ramón Sáez Valcárcel ha anunciado que redactará un voto particular para explicar por qué en su opinión sí habría que haber levantado ya la orden de detención que pesa contra el expresidente catalán. Para separarse de la doctrina del Constitucional se ha remitido a la propia ley de amnistía, que considera que hace que estos recursos sean sustancialmente distintos de otros y con ellos la solicitud del levantamiento de medidas cautelares.

El resto de magistrados sí han hecho suya la propuesta de la magistrada Laura Díez Bueso, partidaria de rechazar las cautelares planteadas por Puigdemont, y las de Enrique Arnaldo y César Tolosa, en el mismo sentido respecto de los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig, han salido adelante por 11 votos frente a uno. De tal forma que los tres mantendrán la orden de detención nacional para el caso de que regresen a España al menos hasta que se resuelvan los recursos de amparo que los tres interpusieron, lo que el Constitucional no espera hasta después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre la amnistía.

Fuentes del Constitucional se remiten a la jurisprudencia del tribunal por la que la suspensión cautelar debe hacerse de forma restrictiva, porque "interfiere en la actividad jurisdiccional de la instancia", que en este caso es el Tribunal Supremo. Además, otorgar lo solicitado equivaldría a realizar una resolución anticipada sobre el fondo del recurso de amparo planteado. De hecho, en el caso de los procesados en rebeldía la aplicación práctica de que se estime su recurso será la retirada de la orden de detención, y de los condenados, que se les levante la pena de inhabilitación.