El PSOE revisará su órgano antiacoso y obligará a sus cargos a cursos de formación en prevención del acoso

La secretaría de Igualdad del PSOE, que dirige la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha acordado con los sectores feministas del partido revisar y mejorar el órgano antiacoso. Tras las críticas internas desde diversos territorios por la gestión del 'caso Salazar', el partido ya movió ficha asumiendo errores y anunciando que se reforzarían los recursos jurídicos para evitar dilaciones en la resolución de las denuncias de víctimas.

Durante una reunión con las responsables territoriales de igualdad celebrada esta tarde, Bernabé ha trasladado también la puesta en marcha de cursos de formación obligatoria en igualdad y prevención del acoso para trabajadores y cargos del PSOE. Asimismo, se ha programado una conferencia sectorial de igualdad para el segundo semestre de este año y se reactivará el Consejo Feminista del PSOE.

Ferraz trata así de cerrar la fractura abierta por sectores feministas del PSOE que cuestionaron la inacción ante las denuncias contra Francisco Salazar. Si buen fue cesado del Gabinete de la Presidencia del Gobierno tras desvelar Eldiario.es los testimonios de las víctimas, el proceso se extendió casi medio año.

Tras días con la polémica al alza y la indignación creciendo en las filas socialistas, especialmente entre las mujeres, el PSOE reconoció "no haber estado a la altura" en el caso Salazar y "no haber arropado suficientemente a las denunciantes". El propio secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumió "errores en primera persona". Principalmente, en lo relativo a la “interacción” con las víctimas que denunciaron.

"Frente al ruido y la hipocresía de otros, el PSOE sigue demostrando con hechos que la igualdad, la prevención y la protección de las víctimas son una prioridad política real", defienden desde Ferraz tras tomar estas medidas. Asimismo, subrayan que los grandes avances feministas en España siempre han llevado la firma del PSOE.

Para recoser los jirones en su bandera feminista, ponen en valor que este mismo martes el Consejo de Ministros aprobó la autorización para la contratación del servicio integral del sistema de seguimiento telemático del cumplimiento de las medidas cautelares y de las penas de prohibición de aproximación en casos de violencia de género y violencia sexual. Subrayan asimismo el descenso de la tasa de paro por debajo del 10% por primera vez desde 2008, "una bajada histórica que beneficia especialmente al empleo femenino".