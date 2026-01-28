Tomás Guitarte, candidato de Teruel Existe en Aragón: "Somos el único voto útil progresista para evitar que Vox entre al Gobierno"

-¿Con qué objetivos se presenta?

-Queremos revalidar el grupo parlamentario e incrementar al máximo el número de diputados.

-¿Cómo ve el anticipo electoral?

-Nos parece adecuado que se independicen las elecciones de Aragón de las del resto de autonomías, porque supuestamente significará una posibilidad de prestar más atención a la problemática de Aragón. Supuestamente. Pero este adelanto electoral obedece a los intereses partidistas a nivel nacional del PP. Aunque nosotros entendemos que si un gobierno es incapaz dos años consecutivos de aprobar un presupuesto, se debe replantear que no tiene el suficiente apoyo en la Cámara para seguir gobernando.

-¿Qué cree que puede sacar de bueno Aragón tras las elecciones?

-Depende de cómo voten los aragoneses, podremos independizar las políticas del Gobierno de Aragón de la influencia de la extrema derecha.

-¿Cree que va a pasar en Aragón lo mismo que en Extremadura?

-Puede pasar lo mismo, aunque realmente la estructura de partidos de Aragón y Extremadura no tiene nada que ver. Aquí hay ocho formaciones en las Cortes, allí cuatro. Los aragoneses sí tienen otra salida. En Aragón se puede votar a formaciones como la nuestra para evitar que haya que recurrir a Vox para garantizar la gobernabilidad. Porque Vox no es garantía de gobernabilidad ni de eficacia.

-Teruel Existe ya pactó con el PP en la pasada legislatura. ¿Están abiertos a apoyarles?

-En el contexto actual, con el posible crecimiento de la extrema derecha, la única cosa clara es que quien va a ganar las elecciones es el PP. Tenemos que meditar que solo hay dos opciones de voto: si quieres que ese PP gobierne influenciado por la extrema derecha o si quieres hacer el esfuerzo de centrarlo. Nosotros, que somos una formación de centro progresista, estamos dispuestos a mojarnos para evitar que tenga presencia en el Gobierno la política de extrema derecha. El verdadero voto útil de la gente que se considera progresista que puede evitar la presencia de la extrema derecha en el Gobierno es el voto a Aragón- Teruel Existe.

-¿Dice que ofrece sus votos para apoyar el hipotético triunfo de Jorge Azcón?

-Nosotros decimos que podemos negociar, pero habrá que preguntarle al PP si estaría dispuesto a negociar con nosotros. Vamos a huir de la posición purista de aquellos que solo se lamentan de que viene la extrema derecha, y aunque está en su mano evitarla, luego no hacen nada. Todo el mundo sabe que las políticas del PP y de Aragón-Teruel Existe son absolutamente diferentes, pero también se pueden llegar a acuerdos entre contrarios cuando el objetivo fundamental es de mayor valor. Y eso es lo que decimos: estamos dispuestos a mojarnos para evitar a la extrema derecha.

-¿Hasta ahora cómo valora sus relaciones con el PP?

-Pues no las valoro bien, nosotros hemos dicho muchas veces que el PP no es un partido de fiar porque incumplen sus compromisos, como el de la comarca de Teruel. Exigiremos que se cumpla lo que acordemos, como en cualquier negociación. Pero por encima de esas dificultades está el bien mayor de evitar la presencia de la extrema derecha en el Gobierno de Aragón. Hay que ver qué tipo de calaña es esta gente: han sido incapaces de paralizar la campaña. Les importa poco la gente.

-¿Cuáles serían sus prioridades?

-Hay que ir corrigiendo el modelo de desarrollo que ha seguido la comunidad de manera que evitemos o corrijamos procesos de concentración de la actividad económica y de la población y que contribuyamos de verdad a la cohesión del territorio. Y hay que hacer una apuesta clarísima por los servicios públicos de calidad.

Tomás Guitarte, en un momento de la entrevista, en su despacho. / MIGUEL ANGEL GRACIA

-¿Qué plantean para tener más profesionales sanitarios?

-Lo principal es que la contratación sea digna, o sea, que no se les contrate por días, sino que haya un periodo de contratación anual de dos, tres o cuatro años.

-¿Qué proponen para paliar el problema de acceso a la vivienda?

-La ley estatal con la declaración de zonas tensionadas no es operativa para Aragón. Nosotros apostamos por la promoción pública directa de vivienda para crear un parque de alquiler y que se rehabilite el patrimonio. Planteamos la promoción de cuatro viviendas públicas directas en régimen de alquiler en cada localidad de Aragón, como mínimo, y ajustarlo en función de la población. Y que esa promoción se haga de forma simultánea para evitar efectos de succión. Si en Zaragoza se construyen 3.000 viviendas, otras 3.000 en el resto de Aragón.

-Fueron los primeros en denunciar la situación del clúster Maestrazgo. ¿Qué harán si tienen influencia en el Gobierno de Aragón?

-Llevamos años dando la cara contra este proceso mientras la mayoría se ponían de perfil, cuando no colaboraban. Un caso sangrante es el de CHA, que estuvo ocho años en el Gobierno teniendo la cartera de Ordenación del territorio y no ordenó la implantación de renovables, sino que consintió que se hiciese. Ahora predican como si fuesen el mayor adalid en contra de la implantación desordenada de renovables. Eso es hipocresía. Y buena parte de sus responsables han utilizado las puertas giratorias para estar trabajando en Forestalia o en empresas del sector. Nos parece hipócrita. Si una consecuencia se sacó de la comisión de investigación en relación al cluster del Maestrazgo es que a ninguna empresa se le habría ocurrido plantearlo allí porque sabían que era un valor patrimonial muy importante. ¿Por qué lo hace Forestalia? Porque claramente tiene una connivencia con el poder político y sabe, que de una manera u otra, se lo van a aprobar. Y tuvo que ser el Consejo de Ministros el que autorizó la aprobación. Tenemos un problema serio y es que, aunque al final de todos esos procesos judiciales acabe anulándose, si se inician las obras el daño será irreversible. Se está confirmando que aquello que olíamos a podrido efectivamente era así. A nuestro entender hay que paralizar las autorizaciones bajo sospecha de corrupción.

-¿Por qué se presentan como acusación popular en el caso Koldo?

-Porque parece haber indicios claros de que la trama delictiva ha estado operando también en Aragón, en especial con iniciativas relacionadas con la energía, tanto en minas como en renovables. Creemos que es obligación de una fuerza política aragonesa personarse como acusación popular en defensa de los intereses de la comunidad autónoma. Y lo que nos extraña es que seamos el único partido que lo ha hecho.

Guitarte, en la plaza del soterramiento de las vías del AVE, en Zaragoza. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

-¿Cómo ve el nuevo modelo de financiación autonómica?

-Estamos claramente en contra porque se planteó para satisfacer una demanda del Gobierno catalán. Los criterios que hay ahora nos perjudican, pero esto es todavía más. Que Cataluña exija el principio de ordinalidad nos parece una ofensa. No se nos puede hacer comulgar con ruedas de molino que lo progresista sea admitir el modelo del gobierno porque sea del PSOE. No es progresista ni solidario.

-Va a haber competencia en Teruel. ¿Cómo lo ve?

-El voto útil para los turolenses, para que Teruel tenga presencia y capacidad de decisión en la comunidad es votando a Teruel Existe. Somos la única formación que no tiene obediencias a cúpulas en Madrid o en Zaragoza.

-¿Les ha faltado tiempo para que cuaje el proyecto de Aragón Existe?

Noticias relacionadas

-Todo lleva su tiempo. En 2023 estuvimos a apenas 190 votos de tener un diputado por Zaragoza. Esta vez esperamos conseguirlo en la candidatura de Zaragoza de Aragón Existe, es una candidatura muy potente que está encabezada por Raúl Burillo, con Javier Hernández y Carmen Herrero.