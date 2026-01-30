Polémica por las adjudicaciones de VPO en Alicante: dimite la directora general que tiene dos hijos y un sobrino con viviendas protegidas

Primera dimisión. Apenas unas horas después de que este diario desvelase que al menos un miembro del gobierno de Luis Barcala (la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez), junto a una alto cargo municipal y un arquitecto del Ayuntamiento de Alicante habían sido agraciados con viviendas de protección pública, en la primera promoción que se impulsaba en la ciudad en dos décadas, se produjo la primera renuncia a un cargo. Ha sido la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, que llegó al cargo de confianza en mayo de 2024, un año después del inicio del mandato.

Según fuentes conocedoras de la decisión, la hasta ahora directora general del gobierno de Barcala, tras negar cualquier tipo de interferencia en el proceso, justificó su renuncia en evitar perjudicar a sus familiares tras una trayectoria profesional que, según subrayó, nunca había estado salpicada por la polémica.

A preguntas de este diario, el pasado miércoles justificó que sus hijos tenían "el mismo derecho que otros" a acceder a este tipo de viviendas y que es "imposible" demostrar, porque no se ha producido, según sus palabras, que haya influido en la adjudicación de los pisos a sus dos descendientes y a otro familiar cercano. Se trata de una urbanización con pisos de protección pública de tres y cuatro dormitorios, con piscina, gimnasio, club social y pistas de pádel y polideportiva, entre otros servicios.

Estructura directiva

Pérez-Hickman, que tiene a dos hijos y a un sobrino entre los propietarios de viviendas en la promoción de protección pública situada en La Condomina, entre la avenida Historiador Vicente Ramos y las calles Redes y Periodista Asunción Valdés, presentó este jueves por escrito su renuncia al cargo de libre designación, dentro de la estructura directiva que impulsó Barcala a principios de este mandato con el objetivo de "modernizar las estructuras organizativas del Ayuntamiento de Alicante" y, además, para "profesionalizar al máximo los órganos directivos" y así "mejorar la eficiencia y la eficacia en la toma de decisiones, optimizando la organización municipal".

La hasta ahora directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos es funcionaria del Ayuntamiento de Alicante. En concreto, llegó al cargo de confianza desde su puesto de jefa de servicio de Contratación, que le llevó a ejercer como secretaria de la Mesa durante todo el proceso de enajenación de la parcela sobre la que posteriormente la cooperativa Les Naus construiría 140 viviendas en una zona privilegiada de Alicante con precios a partir de 175.000 euros, más IVA. Previamente, Pérez-Hickman, en su larga etapa como empleada pública, también ejerció como jefa de Recursos Humanos.

Rocío Gómez asegura que entró en la cooperativa en 2018, cinco años antes de ser concejala

Por su parte, desde el entorno de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, ahora de baja, se explicó este jueves, tras desvelar este diario que también es copropietaria de un piso junto a su marido en la urbanización Les Naus, que la pareja se unió a la cooperativa en 2018, subrayando que fue cinco años antes de acceder al cargo político tras las elecciones municipales de 2023.

También reflejaron que en diciembre de 2021 cumplimentaron la ficha de datos de admisión a la promoción, el mismo mes en el que pagaron la reserva, solicitando días después la adhesión a la citada cooperativa, la ganadora en un controvertido concurso para la compra de la parcela, que se prolongó cuatro años y en el que tuvieron que intervenir los tribunales. En febrero de 2022, la pareja fue aceptada en el consejo rector, con el número 18 en la cooperativa. En ese mismo mes, la edil y su marido hicieron el pago del 25 % de la vivienda. Un mes después, la pareja firmó el contrato de adhesión y adjudicación del piso. En febrero de 2025, ya como concejala, se visó el contrato de adhesión a la cooperativa y adjudicación de vivienda por parte de la Generalitat.

En el caso de la responsable de Urbanismo del gobierno local, adquirió, junto a su pareja, una vivienda en una quinta planta, con 89,39 metros cuadrados de superficie útil que, junto a una plaza de garaje y un trastero, se escrituró el 4 de septiembre de 2025 y se inscribió el 24 de octubre de ese mismo año.