Migración
Sánchez responde a Elon Musk tras su crítica a la regularización de migrantes: "Marte puede esperar. La humanidad no"
El multimillonario ha retuiteado con la palabra "Wow" la publicación de otro usuario que recogía el siguiente texto: "España acaba de legalizar a 500.000 inmigrantes ilegales para 'derrotar a la extrema derecha'"
EP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido al magnate multimillonario Elon Musk que "Marte puede esperar, la humanidad no", después de que éste último haya mostrado su sorpresa a la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada este martes por el Ejecutivo.
Sánchez ha respondido así este jueves --a través de un mensaje en la red social 'X' recogido por Europa Press-- a la reacción del magnate sudafricano quien, de la mano de su empresa de fabricación aeroespacial SpaceX, pretende aterrizar una de sus aeronaves en el planeta rojo.
En concreto, Musk ha retuiteado con la palabra "Wow" la publicación de otro usuario que recogía el siguiente texto: "España acaba de legalizar a 500.000 inmigrantes ilegales para 'derrotar a la extrema derecha'". Ante ello, el líder del Ejecutivo ha ironizado: "Marte puede esperar, la humanidad no".
La medida --que el Gobierno ha autorizado a poner en marcha con trámite de urgencia-- podría suponer una recaudación de entre 20 y 26 millones de euros en concepto de tasas administrativas. Un proceso del que, según estima el Ejecutivo, se beneficiarían 500.000 migrantes.
- Galicia permite a 90.000 aficionados llevar las licencias de caza y pesca en el móvil: 'Es más cómodo
- La jefa de sala de un restaurante de Padrón, entre las mejores y más prometedoras de España
- Galicia esquiva la borrasca Kristin, pero el Atlántico contraataca con viento, nieve y fuerte oleaje
- El profesor de la USC y 'padre' de la tasa turística de Santiago, Rubén Lois, nuevo líder del BNG en Palas de Rei
- Huelga de buses en Santiago: la patronal condiciona la vuelta al diálogo a que los sindicatos condenen 'los actos violentos
- Santiago pierde casi 700 empresas en ocho años: «É unha tendencia moi preocupante»
- Trabajadores del transporte quieren evitar la huelga indefinida: «Agardamos que a patronal queira negociar»
- Avanza o paso elevado no cruce do Hórreo con Gómez Ulla: «prioridade absoluta» para os peóns