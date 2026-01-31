El talento de Mr. Aldama

—Dickie: Todo el mundo debería tener un talento, ¿cuál es el tuyo?

—Tom Ripley: Falsificar firmas, decir mentiras... suplantar a prácticamente cualquier persona.

—Dickie: Son tres, nadie debería tener más de un talento.

***

—Tom Ripley: Siempre pensé que era mejor ser alguien falso que nadie auténtico.

(El talento de Mr. Ripley - Patricia Highsmith, 1955)

Si uno revisa las imágenes de Víctor de Aldama (Madrid, 1978), el cambio físico entre primeros de octubre de 2024, cuando estuvo un mes en prisión preventiva por el fraude del IVA en el caso de hidrocarburos a través de la empresa Villafuel, es espectacular. Es otra persona. Del ejecutivo con gafas de carey, cabello y barba morena abundante, casi de profeta judío, ha pasado a ser, pelo rapado y vestimenta juvenil mediante, ¿ese alguien falso que la escritora norteamericana Patricia Highsmith, viajera impenitente a través de Europa, pone en boca de Tom Ripley, el protagonista de la saga de novelas que comenzó en 1955?

El Aldama de ese octubre de 2024 es el que describe el informe del 10 de octubre de 2024, que lo califica como el “nexo corruptor” de Koldo García, el asesor para todo, desde conductor, valet, hasta correveidile secreto del zar de los transportes, el ministro José Luis Ábalos.

Las sociedades del entramado de Aldama esas “no solo le proporcionaban beneficios económicos directos derivados de la penetración en el Ministerio” [Transportes] sino que eran “vehículos para efectuar pagos ilícitos o dádivas en aras de asegurar la complicidad de ciertos trabajadores públicos”

Y se asegura que existe “un conjunto robusto de elementos que evidencian el poder de Aldama”. Señala que “logra infiltrar su presunta organización criminal dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, valiéndose de la colaboración activa de Rubén” —Villalba—, el agente de la Guardia Civil destinado en Venezuela, y que fue detenido en el marco del caso Koldo [García]”.

Lo que no dice el informe de 10 de octubre de 2024 es que Aldama fue introducido a la Guardia Civil precisamente por quien era colaborador del instituto armado. Nada menos que por… Koldo García. Y Aldama se hizo colaborador también.

Los inicios de la relación entre Aldama y Ábalos

En su declaración judicial, ya como parte del acuerdo de colaboración labrado por José Antonio Choclan, abogado contratado por Aldama, con la Fiscalía Anticorrupción, el 21 de noviembre de 2024, Aldama explica sus primeros contactos con Koldo y Ábalos. Es una declaración ante el titular del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, preparada y ensayada en todos sus detalles por Choclán, quien dirige el interrogatorio de su cliente:

-Letrado: La primera pregunta es cómo surge su relación con el Ministerio de Transportes, en particular con el ministro don José Luis Ábalos, una vez designado en el mes de junio del año 2018.

-Aldama: Bien vale, bueno... mi hermano Rubén de Aldama, ha trabajado en el Ministerio con el anterior ministro, que era de la Serna, en la escolta del ministro y cuando entra el señor Ábalos, pues un día tomando un café en una cafetería que hay detrás del Ministerio que se llama El Verde, creo o algo así, pues a los 10 minutos o 15 minutos llega Koldo. Estaba tomando un café con mi hermano, se acerca a Koldo a la mesa, saludó a mi hermano y me presenta a Koldo García. Entonces Koldo le dice: Este es tu, tu famoso hermano del que tanto me hablas, le dice a mi hermano. Bueno, no te he hablado de él, pero... y sigo con mi hermano. Cuando pido la cuenta se les invita al café que estaban tomando ellos. Le pido el teléfono a mi hermano y me llama Koldo y me dice que si nos podemos tomar un café en la misma cafetería que hay dentro del Ministerio. Quedo con él a tomar un café y bueno, pues... Empezamos a hablar: ¿a qué te dedica? ¿Qué haces?...”

Es el principio, que diría el capitán Renault a Rick en la película Casablanca, de una hermosa amistad.

El nuevo Aldama

Esa presunta colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, obra de Choclán, supone la salida de Aldama de prisión después de cuatro semanas en el trullo. Y ya sale el nuevo personaje.

Como dice Tom Ripley “¿no es mejor guardar el pasado en una habitación del sótano, cerrar la puerta con llave y no volver a entrar nunca más? Eso es lo que yo hago”.

A partir de su puesta en libertad, Aldama es otro. Es el hombre más querido por la derecha, la ultraderecha y los grupos mediáticos que apuestan por la caída de Pedro Sánchez. Pero sobre todo por el Partido Popular. Que usa la información que Aldama va desparramando. El PP vaticina los movimientos judiciales en base a la información de Aldama.

El PP se aldamiza.

“Me gustan bastante los criminales y me parecen extremadamente interesantes”, escribió Patricia Highsmith. “La pasión del público por la justicia me parece bastante aburrida y artificial, ya que ni a la vida ni a la naturaleza les importa si se hace justicia o no”, añadió.

En el Talento de Mr. Ripley, el protagonista, Tom Ripley es un personaje repulsivo. La serie de ocho capítulos en blanco y negro (Steve Zaillian, Netflix, 2024) refleja, quizá mejor que las dos películas anteriores que se han hecho sobre la novela, el ambiente que Highsmith describía en su obra. Aunque se le presenta con una fachada de encanto, nada de eso es real. Tom Ripley se disfraza, asume diversas identidades, que son máscaras, fácilmente intercambiables según la situación del momento.

El talento de Ripley para reinventarse a sí mismo es inquietante. Pero se desarrolla en un ambiente cerrado contado con los dedos de una mano: los padres de Dickie, el personaje que va a matar y de quien asumirá la identidad, y su amiga Marge.

En la novela de Highsmith no hay referencia a tema social alguno, más allá del afán del protagonista, un delincuente común, de disfrutar de la vida con los medios de que dispone su víctima.

Información a cambio de rebajas y atenuantes

El talento de Aldama para reinventarse se vincula, en cambio, con un ambiente social, político y mediático en la España actual. Su transformación del delincuente de octubre de 2024 (ha admitido la comisión de varios delitos razón que la Fiscalía Anticorrupción afirma para tomarle en serio) a la estrella de los platós de diarios digitales, radios y televisiones privadas de 2025 y 2026, es una relación “de mercado”. Aldama sabe que las cosas que dice tienen demanda. Y su oferta realimenta la demanda.

El último capítulo está en marcha. Ahora que Delcy Rodríguez es la presidenta encargada de Venezuela, Aldama se dispone a vender otro capítulo de su serie.

Por obra y gracia de la intervención de Donald Trump, que envió una colosal armada a las costas de Venezuela desde el verano de 2025, lanzó el bombardeo de varias ciudades mediante el vuelo rasante de 150 helicópteros y secuestró el 3 de enero de 2026 al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Delcy Rodríguez cobra relevancia y también para Aldama.

En su declaración ante el juez Santiago Pedraz, que instruye la causa del fraude del IVA en el caso hidrocarburos (210 millones de euros según el último informe de la UCO), el pasado miércoles, el letrado Choclán hizo sacar un as de la manga de Aldama. Delcy Rodríguez, que aterrizó unas horas en Barajas el 4 de febrero de 2020, le ha entregado -asegura Aldama- un sobre sellado de la empresa PDVSA (Petróleos de Venezuela).

La UCO ya había dejado constancia de que Aldama había depositado en manos de Luis Alberto Escolano, persona de su máxima confianza, una serie de papeles que calificaba como “documentación sensible” relacionada con la petrolera PDVSA.

En su informe apuntaron a una imagen remitida por Escolano a Aldama donde se podía ver en la parte inferior del sobre un sello oficial. “Este sellado, correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, indica la recepción del sobre por parte de Víctor de Aldama el día 4 de febrero de 2020”, decía el informe policial.

Aldama sostiene que el sobre contiene información sobre un sistema de financiación ilegal del “PSOE y la Internacional Socialista”.

Es curioso que Aldama hable de la Internacional Socialista (IS) porque en la época del presunto sobre, febrero de 2020, Sánchez no era presidente de la IS, cargo al que accedió en noviembre de 2022.

Pero Choclán quiere sacar más provecho, beneficios, de la Fiscalía Anticorrupción para Aldama -y para su propio trabajo- por lo que su cliente se limitó a abrir el apetito de los fiscales. Si quieren más, tienen que asegurarle más rebajas y atenuantes.

