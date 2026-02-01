El PSOE llena en Teruel con Sánchez pero no desborda: "Que nadie se quede en casa"

El PSOE ha vuelto a llenar, esta vez sin desborde, en su mitin central de la campaña en Teruel. El auditorio del hotel La Marquesa se ha quedado pequeño para recibir al presidente del Gobierno de España y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, que desbordó en su visita hace una semana a Huesca. Los socialistas turolenses han tirado también de "orgullo" y de "ilusión" para intentar movilizar a sus bases y que estas convenzan "a familiares, amigos y compañeros de trabajo" en una carrera electoral cuesta arriba para el proyecto socialista.

En un mitin marcado por la tensión provocada por los insultos al presidente por parte de una asistente que ha tenido que ser expulsada, la candidata del PSOE el 8 de febrero, Pilar Alegría ha vuelto a desplegar su proyecto de "derechos" frente a las "derechas" y ha recalcado, ante sus votantes indecisos, que "si alguien cree que votando a Azcón puede frenar a la ultraderecha, se equivoca". "El PP es la puerta de entrada a la ultraderecha a los gobiernos", ha denunciado Alegría, que ha insistido en movilizar a su electorado, pidiendo que "nadie se quede en casa" el 8 de febrero.

"Os pido que nadie se quede en casa y todos salgamos a votar: a favor de Aragón, de nuestros derechos y a favor de un Aragón que avance", ha dicho Alegría, colando de paso el eslogan de campaña de CHA, una de las formaciones que también se estarían beneficiando, según las encuestas, del retroceso de apoyos al proyecto socialista.

"Nos queda una semana: se nos dan bien las campañas, aprovechemos cada día, cada momento y cada lugar para seguir explicando nuestro proyecto", ha pedido la exministra y candidata del PSOE, que ha llenado su mitin de propuestas y promesas electorales especialmente vinculadas a Teruel, como la descentralización de consejerías en el territorio, si llega al Pignatelli.

"Solo un partido es capaz de conformar un gobierno alternativo progresista y ese es el voto al PSOE", ha defendido Alegría.

Al explicar esa descentralización de sedes, Alegría ha insistido en que el suyo será "un gobierno de cercanía, de proximidad, que va a colaborar de la mano con todos los alcaldes". Y que va a apostar por la "descentralización", con lo que ha prometido llevar "la consejería de Política territorial y Reto demográfico" a Teruel y a Huesca, la de Agricultura y Desarrollo Rural.

En un auditorio lleno y con hasta seis pantallas para seguir el mitin porque no había visión directa desde todos los puntos del salón, el anfitrión ha sido Rafael Guía, secretario general de los socialistas turolenses, que ha reivindicado el "orgullo" de ser socialista "de pura cepa" y les ha pedido a los asistentes que lo digan "con la cabeza bien alta". "Con lo que está cayendo con la involución democrática de la extrema derecha, con mensajes xenófobos y de odio, todavía queda mucha gente para defender los valores de justicia, igualdad, progreso, solidaridad e igualdad entre hombres y mujeres", ha defendido Guía.

El presidente del Gobierno, tras el momento de tensión por los insultos, ha seguido elogiando a quien ha sido su ministra de Educación hasta hace apenas un mes y marcando distancias con el PP y Vox, y defendiendo su discurso en la esfera internacional, mirando de nuevo frente a frente a Trump.

"Aragón necesita un Gobirerno presidido por una mujer como Pilar Alegría para dar carpetazo a un Gobierno cruzado de brazos", ha defendido Sánchez, que ha asegurado que Azcón "se pone medallas que no son suyas". Y ha reivindicado el impulso del Gobierno central en infraestructuras clave para Aragón, como en la política industrial y energética, que, ha defendido, han sido claves para la llegada a Figueruelas de la gigafactoría, o la llegada de proyectos industriales gracias al abaratamiento del precio de la energía.

El presidente del Gobierno ha vuelto a poner de ejemplo "lo que está pasando al otro lado del Atlántico" para vaticinar lo que puede ocurrir aquí si triunfa la extrema derecha. "Lo que no queréis para el mundo, ¿lo queréis para Europa, para España y para Aragón" "¡Nooo!", le ha respondido el auditorio. "¿Necesitáis otro argumento, otra razón para ir a votar el 8 de febrero y votar Alegría y votar PSOE? Pues entonces a votar, a ganar y a gobernar el próximo 8 de febrero", ha jaleado el presidente del Gobierno en el cierre del mitin del PSOE en Teruel en el que no han faltado los cargos de las tres provincias aragonesas, diputados autonómicos o la senadora autonómica, Mayte Pérez.