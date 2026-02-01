El PSOE denuncia que la mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejal valenciana del PP

Los responsables de la agrupación comarcal del PSPV en el Rincón de Ademuz aseguran que la mujer expulsada este domingo de un mitin de campaña del PSOE en Teruel por insultar a Pedro Sánchez es una concejala del Partido Popular de Vallanca, localidad de la comarca del Rincón de Ademuz a unos 50 kilómetros de la capital de provincia aragonesa.

Desde las filas socialistas apuntan a que Belén Navarro, una de las ediles del equipo de Gobierno de Vallanca, sería la persona que ha insultado al presidente de gobierno gritando "hijo de puta" justo antes de que el presidente del Gobierno tomara la palabra en el mitin que el PSOE ha celebrado en Teruel con motivo de las inminentes elecciones autonómicas en Aragón. La mujer que aparece en el vídeo lleva gafas de sol pese a que el acto era a cubierto.

Desde el PSPV critican que, de confirmarse que los hechos han sido protagonizados por la concejal popular, Navarro los habría llevado a cabo para "intentar reventar" el acto del PSOE una semana antes de las elecciones en Aragón y mostrar una "imagen irreal" de rechazo al presidente del Gobierno, "tal como demuestra el apoyo y los aplausos que ha recibido en respuesta a los insultos de esta concejal".

En este sentido, lamentan que el PP quiera dar una imagen de polarización y enfrentamiento y piden respeto para celebrar con normalidad y "sin crispación" las elecciones a las cortes aragonesas el próximo domingo.

Levante-EMV ha intentado ponerse en contacto con la alcaldesa de Vallanca, Ruth Sánchez, para confirmar los hechos pero por el momento no ha recibido respuesta. Igualmente, desde la dirección provincial del PP de Valencia aseguran desconocer los hechos

Según consta en la web del consistorio, Belén Navarro, al frente de las áreas de Urbanismo, Obras e Industria y de Sanidad, Servicios Sociales y Salud, es graduada en Fundamentos de la Arquitectura y cuenta con un máster habilitante en Arquitectura y otro en Gestión de la Información en Construcción, ambos en la Universitat Politècnica de València (UPV).

Actualmente compatibiliza su cargo en el ayuntamiento con un empleo de arquitecta en el sector privado, en un grupo empresarial enfocado a la construcción desde 1982.