El comisionado para el corredor mediterráneo comunica al Gobierno que dejará su cargo en un mes

El comisionado para el corredor mediterráneo, Josep Vicent Boira, dejará su cargo en un plazo de un mes. Así se lo ha comunicado ya al ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, según confirman a este diario fuentes de su departamento. Por el momento, no hay sustituto sobre la mesa, según explican las mismas fuentes, pues no está previsto que la salida de Boira se haga afectiva hasta dentro de unas semanas, como ha adelantado el diario ‘La Vanguardia’, tras impulsar el 100% de la planificación del corredor y volver a dedicarse a la actividad académica. El coordinador del corredor asumió el cargo hace ahora siete años y medio, tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

En Moncloa vienen defendiendo que los avances en el Corredor Mediterráneo "son inequívocos" y bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez este proyecto ha pasado “de ser una promesa a ser una realidad”, con todos los tramos pendientes en planificación. Desde el año 2018, se han ejecutado obras en el corredor por valor de 5.000 millones de euros, se han adjudicado por importe de 6.000 millones y se han licitado por más de 8.000 millones, según datos del ministerio de Transportes.