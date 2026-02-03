El Congreso celebrará una sesión solemne con Felipe VI para celebrar que la Constitución del 78 es la "más longeva" de la historia

El pasado 6 de diciembre, las Cortes Generales celebraron el 47 aniversario de la Constitución española. La cifra, aunque respetable, pierde entidad si se la compara con los países del entorno. No obstante, dentro de unas semanas, la carta magna que se aprobó en 1978 se convertirá en la más longeva de la historia de España. Para conmemorarlo, se celebrará en el hemiciclo del Congreso una solemne Sesión Conjunta de Cortes Generales que estará presidida por el rey Felipe VI.

El próximo dia 21 de febrero, la Constitución cumplirá exactamente 47 años, dos meses y 15 días desde que fuera ratificada en referéndum y superará así en un día a la ley fundamental de 1876 que estuvo vigente hasta el 13 de septiembre de 1923, cuando fue derogado tras el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. Para celebrarlo, la presidenta del Congreso ha informado a todas las formaciones de que el martes 17 de febrero se celebrará una sesión conjunta del Congreso y del Senado a la que acudirá el monarca.

Hay que remontarse a 2018 para encontrar una fotografía de Felipe VI participando en los actos de homenaje a la Constitución española. En aquella ocasión, con motivo del 40 aniversario del texto, el rey pronunció un discurso ante la Cámara, algo no muy habitual, y entre los oyentes estaba hasta Juan Carlos I. Desde entonces, Felipe VI ha acudido en bastantes ocasiones al Congreso, aunque por otros motivos. La última ocasión, hace unos meses, para celebrar los 50 años de la restauración de la monarquía en España.

Noticias relacionadas

El acto, lo más seguro, es que quede deslucido ante las más que previsibles ausencias de la mayoría de grupos parlamentarios. En el pasado aniversario, los dos partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, y el PP se quedaron solos celebrando los 47 años. ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG nunca asisten a este tipo de actos y por parte de Podemos tampoco suelen presentarse primeros espadas. Está por ver si Vox, como es costumbre, también rechazada presentarse bajo el argumento de no blanquear al Gobierno, pese a que en esta ocasión esté Felipe VI presidiendo.