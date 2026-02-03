Sánchez anuncia que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años

El Gobierno activa su cruzada legal "para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales". Pedro Sánchez ha anunciado esta mañana desde Dubái que "la próxima semana" se desplegará un paquete de medidas legislativas y regulatorias para fortalecer el control de las plataformas digitales, entre las que se incluye la prohibición del acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Se obligará a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, dentro del proyecto de ley de protección digital de los menores.

El Ejecutivo también promoverá una reforma para que los directivos "sean legalmente responsables de las infracciones que se comentan en las plataformas digitales de las que son responsables", según ha explicado durante su intervención esta mañana en el World Governments Summit. Con ello se pretende que las plataformas sean activas y diligentes en la retirada del contenido que atente contra la legalidad o sea considerado de odio.

El resto del paquete legislativo impulsará reformas para tipificar como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, además de la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer “una Huella de Odio y Polarización” para atajar este tipo de discursos. Asimismo, se abordará, junto a la fiscalía, las vías “para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instragram”. En defensa de la "soberanía digital" y apelando a la “tolerancia cero”.

Sánchez, finalmente, ha anunciado que España se ha unido a cinco países europeos en la “Coalición de los Dispuestos Digitales” para avanzar de manera coordinada a nivel multinacional en la aplicación de una regulación “más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales”. Australia ha sido un país pionero en implantar la prohibición del acceso a redes sociales de los menores, mientras que otros como Francia y Dinamarca están avanzando en la misma línea.

La gobernanza digital se ha convertido en una de las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez, que en los últimos meses había redoblado las críticas a la "tecnocasta" o "tecnoligarcas" de Silicon Valley. Una estrategia para la que ya se está empujando en Bruselas y que el jefe del Ejecutivo busca abordar de forma global frente a lo que considera una tendencia donde “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”.

Llamada a la UE para "plantar cara"

Durante su última participación en el foro de Davos, el pasado año, Sánchez ya hizo un llamamiento a la Comisión Europea a actuar contra los "tecnomillonarios" al considerar que atentan contra la democracia. Entre su batería de propuestas para frenar el poder de las redes sociales en contra de los principios democráticos, puso sobre la mesa el "poner fin al anonimato en las redes sociales"; obligar a estas a "abrir la caja negra de los algoritmos" y hacer que sus propietarios asuman responsabilidades personales "si no cumplen las reglas" en sus plataformas. "Tienen el poder económico y ahora quieren también el poder político", denunció entonces.

Coincidiendo con la toma de posesión de Donald Trump en enero de 2025, el jefe del Ejecutivo comenzó a redoblar sus advertencias ante “amenaza grave” que conllevaría el “poder omnívoro en las redes sociales” de los grandes magnates tecnológicos para ejercer “control”. Siempre con llamadas a la UE a "plantar cara a esta amenaza y defender la democracia” en lo que Sánchez ha definido como una "nueva etapa geopolítica en la que estmos empezando a entrar".