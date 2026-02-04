El Govern catalán busca el apoyo de la oposición a la nueva financiación y acusa a Madrid y Andalucía de 'dumping fiscal'

El Govern ha ido este miércoles al Parlament a presentar formalmente el nuevo modelo de financiación pactado con el Gobierno y con ERC y que, si llega a aprobarse en el Congreso, aportará 4.686 millones adicionales a las arcas de la Generalitat. La consellera de Economia i Finances, Alícia Romero, ha hecho una defensa técnica del modelo, pero también ha reclamado a la oposición en Catalunya que apoye la propuesta por "responsabilidad". Además, ha acusado a las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, Murcia y Baleares de practicar el 'dumping fiscal", es decir, de hacer una competencia desleal a otras autonomías con bajadas de impuestos.

El principal argumento de Romero para defender el modelo ha sido que supone un "cambio de paradigma" respecto al sistema actual, que lleva 12 años caducado. Ha justificado este cambio en que la financiación de las autonomías ya no se basará en las transferencias que reciben del Estado, sino en su "corresponsabilidad" a la hora de gestionar los ingresos. Las comunidades pasarán de gestionar del 50% del IRPF al 55% y del 50% del IVA al 56,5%. "Es un modelo mucho más justo que trata a las comunidades autónomas como adultas", ha concluido.

Introducir "mejoras"

Como el modelo era de sobra conocido por todos los presentes en la comisión de Economía, lo que importaba hoy sobre todo era qué mensaje político enviaría a la oposición. Romero ha tendido la mano a todos los grupos a "trabajar juntos" para lograr que la propuesta de financiación logre salir adelante en el Congreso. Así, el Govern se ha abierto a introducir "mejoras" en la propuesta si esto sirve para convencer a algún partido, aunque ha pedido "pragmatismo" a la hora de formularlas. Un aviso implícito a Junts, que asegura que solo apoyará una nueva financiación si es un concierto económico como el de Euskadi.

La consellera ha asegurado que el ejecutivo catalán está dispuesto a "ceder" si esto genera nuevos apoyos, pero también ha advertido de que la propuesta que hay encima de la mesa es "una oportunidad que no sabemos si la tendremos dentro de un año". Una advertencia velada de que, si el actual Gobierno de Sánchez cae para que llegue uno de PP y Vox, difícilmente Catalunya podrá negociar una financiación mejor. ¿Qué mejoras podría introducir el Govern para convencer a los partidos más escépticos? EL PERIÓDICO explicó hace dos semanas que el ejecutivo estudia introducir la variable del coste de la vida en el nuevo modelo, algo que reclama Junts, y esto daría recursos extra a Catalunya. No es un camino fácil, ya que esta vía suscitaría el recelo de otras comunidades.

Es un modelo mucho más justo que trata a las comunidades autónomas como adultas Alícia Romero — Consellera de Economia i Finances

El Govern también ha aprovechado su intervención en el Parlament para cargar contra cuatro comunidades lideradas por el PP: Madrid, Andalucía, Murcia y Baleares. Romero ha acusado a estos cuatro gobiernos autonómicos de practicar el 'dumping fiscal': "Están bajando impuestos a los ricos y pidiendo al Estado más recursos". Según el gobierno catalán, esto genera una situación de injusticia para las otras comunidades que hacen un "esfuerzo fiscal" extra para mantener los servicios públicos.

Según el Govern, el ejecutivo de Pedro Sánchez está trabajando para evitar esta situación. La idea es poner un mínimo común en todos los impuestos que comparten las comunidades para que ciertas autonomías no puedan ir más allá en sus rebajas fiscales y siempre se garanticen unos "ingresos determinados". No ha dado más detalles.

Manresa y Girona

El Govern no solo circunscribirá su defensa de la nueva financiación al Parlament y en los medios de comunicación. La propia Romero empezará este jueves un 'tour' por Catalunya para defender las bondades del nuevo modelo. Serán encuentros con los representantes institucionales y agentes económicos y sociales de cada zona con el objetivo de explicar "los principales ejes de la propuesta" sobre el nuevo modelo que han pactado el Gobierno, la Generalitat y ERC.

Imagen de la comisión de Economia del Parlament este miércoles. / Quique García / EFE

Romero empezará en Manresa, en la Fundació Althaia, a donde acudirá acompañada por el secretario de Governs Locals, Xavier Amor, y la delegada territorial del Govern en la Catalunya Central, Èlia Tortolero. El viernes estará en Girona, en la sede de la delegación del Govern en esta ciudad, e irá acompañada por el delegado, Xavier Guitart. Los encuentros empezarán con una exposición inicial de la consellera abierta a todo el mundo, y el resto de la sesión será a puerta cerrada.

Es importante que todo el mundo conozca el modelo de financiación y sus elementos positivos Alícia Romero — Consellera de Economía

"Es importante que todo el mundo conozca el modelo de financiación y sus elementos positivos: es un modelo más transparente, más igualitario y que cumple con el principio de ordinalidad", ha explicado en declaraciones a TV3. Un modelo que ahora ha llegado el momento, según la consellera, de explicarlo de "primera mano" a los alcaldes y a los principales actores de la sociedad civil.

Noticias relacionadas

El nuevo modelo de financiación es, por ahora, un acuerdo a tres bandas entre el Gobierno, la Generalitat y ERC sobre el que aún pesan muchas incógnitas. La primera, cuándo se llevará al Congreso en forma de ley para que empiece su recorrido parlamentario. La segunda, y aún más importante, si conseguirá los votos para salir adelante y aprobarse de forma definitiva. Por ahora no los tiene y la lista de opositores es larga, empezando por el PP, Vox y Junts.