Elecciones en Aragón, en directo | Los candidatos ejercen su derecho a voto

Aragón vive este domingo una intensa jornada electoral que dirimirá los 67 diputados que ocuparán las Cortes esta próxima legislatura. En las primeras elecciones anticipadas de la historia de la comunidad autónoma, más de un millón de personas están llamadas a las urnas en una cita donde los sondeos previos posicionan al 'popular' Jorge Azcón a la cabeza, seguido de la exministra de Educación, la socialista Pilar Alegría.

El PP busca una mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario, aunque las encuestas antojan complicado ese objetivo de 34 escaños. De no alcanzar dicha cota, los 'populares' se verían obligados a entablar negociaciones con Vox, tal y como ya ocurriese semanas atrás en Extremadura con la investidura de María Guardiola.

Sigue aquí en directo el minuto a minuto de la jornada electoral en Aragón:

Izquierdo (PAR) vota en Teruel Albero Izquierdo, candidato del Partido Aragonés, ha ejercido su derecho a voto desde la localidad de Gúdar, en Teruel. Más concretamente, en el colegio rural Palmira Pla. En declaraciones a medios, al igual que el resto de candidatos, ha subrayado la importancia de las elecciones y ha llamado a la participación. Su formación aspira a reeditar sus resultados de 2023, cuando un 2% de los votos le dio derecho a contar con un escaño en las Cortes.

Pequeñas incidencias en el inicio de jornada La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha informado en una rueda de prensa del desarrollo de la jornada, que ha arrancado sin grandes incidentes. A las 09:30, el 100% de las mesas se encontraban constituidas y en funcionamiento. Además de las clásicas justificaciones de presidentes o vocales de mesa para no participar en el proceso, Vaquero ha señalado el desvanecimiento de uno de los responsables de la administración autonómica en Utebo (Zaragoza) o un par de averías telefónicas en colegios electorales, ya subsanadas.

Alegría y Azcón destacan la singularidad de las elecciones, las primeras en Aragón que no coinciden simultáneamente con ningún otro comicio Tanto el candidato del PP como la socialista han remarcado en sus respectivas visitas al colegio electoral la relevancia nacional de estas elecciones, que por primera vez en la comunidad autónoma no coinciden con ninguna otra en el plano nacional. "Es la primera vez que se habla solo de Aragón y se nos escuchará en toda España", ha querido destacar Jorge Azcón. Pilar Alegría, por su parte, ha mostrado su confianza en que la participación sea "importante", puesto que toda España mira a Aragón en esta jornada electoral.

Pilar Alegría vota en Zaragoza: "Que nadie se quede en casa" La candidata socialista, exministra de Educación, ha acudido a introducir su voto en la urna en el IES Goya de Zaragoza. Desde allí, en declaraciones a medios, ha solicitado a la ciudadanía aragonesa "que nadie se quede en casa". "Está en juego el presente y futuro de nuesta tierra", ha remarcado.

La candidata de la nueva coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar a la Presidencia de Aragón, Marta Abengochea, vota en el CPI Parque Venecia de Zaragoza. / EFE La candidata de la nueva coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, vota en Zaragoza

El candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ejerce su derecho a voto, en el IES Virgen del Pilar. / Europa Press Azcón, candidato a la reelección, ejerce su derecho a voto

Azcón: "Habrá tiempo de análisis" En su comparecencia ante los medios de comunicación tras ejercer su voto, el candidato del PP ha trasladado que espera "ganar las elecciones", aunque ante todo ha querido lanzar un mensaje "de participación".

Azcón ejerce su derecho al voto El líder 'popular' ha depositado su voto hace escasos minutos en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza. Azcón aspira a lograr un resultado que le permita gobernar en solitario, después de que su pacto con Vox en la anterior legislatura saltase por los aires debido a discrepancias en materia de migración.

Abengochea (IU-Sumar): "Estamos en riesgo de involución democrática" La candidata de izquierda ha aludido en declaraciones a medios al "riesgo de involución democrático" que estaría sufriendo Aragón, a su juicio, por el avance de la extrema derecha. "Estamos en riesgo de involución democrática, si te quedas en casa, les das alas a los que nos quieren quitar este derecho y llevarnos a una España y un Aragón en blanco y negro", ha señalado.