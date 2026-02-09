El 'chuntazo' se apellida Pueyo: redes sociales, unidad y aprovechar la herida del PSOE

Chunta Aragonesista es el único partido de izquierdas puede sonreír después de las elecciones de este 8 de febrero. Los aragonesistas, con Jorge Pueyo como cabeza de cartel, han sacado su mejor resultado en dos décadas, llegan a los seis escaños y miran, como dijo el candidato en una entrevista con este diario, al medio plazo para seguir comiendo terreno a un PSOE que hoy se desangra en Aragón. Una transformación del partido fundamentada en nuevos mensajes, en una apuesta por las redes sociales, y en una unidad interna reflejada exteriormente desde que Pueyo dio el paso a la política autonómica.

La apuesta por el joven nacido en Fonz era clara entre las bases más jóvenes y entre el ciudadano no militante. Pueyo es el mejor activo de CHA y el más conocido en la sociedad aragonesa, con foco mediático por partida doble. Con pasado televisivo, el oscense se ha destapado como el más activo de los 13 diputados aragoneses en el Congreso. Una mirada aragonesa que se extendió a nacional cuando empezó a contradecir a Sumar, con el decreto antiapagones o con la financiación autonómica, entre otros asuntos. Chunta pierde ahora esa voz en Madrid, que en breve asumirá Laura Vergara, número 2 de aquella coalición que murió minutos después de celebrar el escaño en Madrid y que sí seguirá la doctrina que marcan en el partido al que pone cara, pero en el que no manda, Yolanda Díaz.

El mínimo conflicto con Isabel Lasobras, secretaria general de CHA, se resolvió mucho antes de que la sangre llegara al río. La líder del partido asumió el segundo escaño por Zaragoza, asegurado, y confió en que Pueyo fuera ese golpe de crecimiento que necesitaba el aragonesismo de izquierdas. Dicho y hecho: tanto Pueyo como los numerosos jóvenes que se han incorporado a puestos de salida y que han asumido papel en la campaña han centrado el trabajo en redes sociales. Tema de conversación habitual, vídeos directos al electorado progresista y creencia en el proyecto han fundamentado que los aragonesista doblen sus escaños y se presenten como "la alternativa de izquierdas" que ha sobrevivido al avance de la ultraderecha.

No niegan en el seno de CHA que el resultado es bueno en lo personal, pero fatal para el espectro progresista. Vox ha sido el partido más reforzado y la legislatura será aún más complicada para las izquierdas que lo que fue la que salió de las urnas en mayo de 2023. Sin embargo, en el caso particular de Chunta, sí se muestra la imagen de haber aprovechado la sangría del PSOE. Los socialistas han perdido votos en cada rincón y los aragonesistas han sabido sacarlos, ilusión y redes sociales mediante, de todos los sitios. Incluso soñaron con el escaño por Teruel, un imposible hasta hace bien poco.

Zaragoza es la muestra clara. CHA ha obtenido solo en la capital aragonesa este 8F más votos que los que cosechó en toda la comunidad autónoma en mayo de 2023. Voto urbano, joven, movilizado por las redes sociales, atraído por un perfil disruptor como el de Pueyo y desencantado con un PSOE al que apenas le quedan banderas que blandir. Y, para la guinda, activo en debates en los que miró cara a cara a Jorge Azcón (el primer interesado en aupar al aragonesista era el PP) y ya presentado como líder moral de la oposición, hasta que Pilar Alegría y su partido recuperen la compostura.

La jugada de Pueyo era arriesgada para la vida interna del partido y por perder una voz en Madrid. Pero el reparto de poderes y la asimilación de papeles han dado un nuevo aire a Chunta Aragonesista. Ahora queda la nueva vida parlamentaria.