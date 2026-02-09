Feijóo apela a la “responsabilidad” de Vox: “No pueden convertirse en un muro, porque yo no soy Sánchez”

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, dedicó la última parte de su discurso este lunes ante la Junta Directiva Nacional de su partido -que recibió con vítores a la entrada de Génova 13 al desde ahora mismo presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón- a apelar a Vox, aun sin nombrar a Santiago Abascal. Feijóo exigió "responsabilidad" a la extrema derecha, le pidió no confundirse ni de "adversarios" ni de "prioridades" y le advirtió: "No pueden convertirse en un muro, porque no es lo que los españoles han votado, y porque yo no soy Sánchez", concluyó.

El líder de la oposición clamó con cierto tono sarcástico contra la lectura del resultado de las elecciones autonómicas celebradas este domingo en Aragón como el de una victoria amarga del PP, que pierde votos y escaños con respecto a 2023 y que sigue dependiendo, y más de nunca, de Vox, cuyo candidato, Alejandro Nolasco, ya fue vicepresidente de Azcón en el efímero gobierno de coalición formado hace tres años. "Como siempre, oiremos de todo: oiremos que el que ganó no gano, que el que no lo hizo sí ganó, y que los que perdieron no perdieron tanto... la verdad es que la desesperación lleva a estas cosas, hay que entenderlo. Pero la realidad es muy sencilla: cualquier partido político firmaría un resultado como el nuestro, pero el único que lo ha logrado es el Partido Popular", sentenció, fuertemente ovacionado por el órgano de su partido que reúne a todos los líderes territoriales.

"La gente ya no le soporta"

Según la lectura que hizo ante los suyos, en el habitual discurso en abierto antes de la reunión a puerta cerrada, las elecciones de Aragón, las primeras de un trepidante primer semestre del año en el que se celebrarán también las de Castilla y León, el 15 de marzo, y más adelante las de Andalucía, es triple. "No se dejaba gobernar a Azcón y los aragoneses han dicho que quieren que gobierne", aseveró Feijóo en primer lugar; en segundo señaló que el votante ha pedido "entendernos" y "no frustrar" la posibilidad de un gobierno de la derecha, y el tercer y más relevante punto a nivel nacional: "La gente le ha dicho a Sánchez que se marche".

Sobre esto último volvió en varios momentos de su alocución, de veinte minutos de duración, en términos más duros que casi nunca contra el presidente del Gobierno, al que incluso se refirió como "el galgo de Paiporta", una expresión tan cara el último año a Abascal y los portavoces de Vox. "La gente ya no le soporta, ni a él ni a su Gobierno. Y por eso, yo me pregunto: ¿cuántos tortazos electorales necesita más para entenderlo? ¿cuántos peores resultados del socialismo le hacen falta para reaccionar? ¿cuántas debacles más para que se vaya? Es que su soberbia es tan mayúscula, que no solo se agarra al Gobierno como a un clavo ardiendo, es que está alargando la agonía política de España, es que ha decidido que todo su partido se hunda con él, poniendo a los suyos por toda España", en referencia a la apuesta por los ministros candidatos, que con Pilar Alegría, ex titular de Educación y antigua portavoz del Ejecutivo, se pone en practica por primera vez, y que más adelante seguirá en Andalucía con la todavía vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero.

Feijóo aleccionó a los suyos para no bajar ni un ápice la intensidad de su oposición al jefe del Ejecutivo, a apenas cuarenta y ocho horas de la comparecencia de Pedro Sánchez este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados, para dar explicaciones sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba). "Jamás olvidaremos que cuando el presidente debía comparecer por 47 muertos en las vías, mandaron al jefe de la oposición a dar cuenta de una tragedia, la dana, en la que nunca tuve una sola competencia, pero les da igual", señaló en referencia a su comparecencia de la semana pasada en la comisión de investigación en la Cámar Baja sobre las riadas en Valencia.