Mouliaá califica de "cruel" a la Fiscalía y se replantea su renuncia, lo que permitiría dar continuidad al caso contra Errejón

La indecisión de Elisa Mouliaá con respecto a su denuncia contra el que fuera portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, al que acusa de agresión sexual, ha provocado este lunes comunicaciones procesales entre la Audiencia Provincial de Madrid y el juez que instruyó este asunto. Si se confirma el último anuncio realizado por la actriz en redes sociales, replanteándose su renuncia y mostrando su intención de seguir acusando, se podrá dar continuidad a la causa, para la que ya se acordó apertura de juicio oral a principios del pasado mes de enero.

La actriz anunció hace unos días que renunciaba a seguir ejerciendo la acusación particular este asunto, si bien el escrito que presentó ante el juez Adolfo Carretero iba sin firma abogado ni procurador, por lo que se le dio plazo para solventarlo. No obstante, y tras conocerse el último escrito de la Fiscalía, que insta a la absolución del político al entender que hubo consentimiento en las relaciones entre ambos, Mouliaá parece haber cambiado de opinión.

"Una fiscalía que acusa y ahora misteriosamente defiende tras su procesamiento levanta sospechas. #INCONGRUENCIA el juez le ha mandado al banquillo y tras esto SI que voy a ir hasta el final. Ahora sí que me han tocado los ovarios. Ahora si", ha señalado en la red social X, tras calificar de "cruel" la postura del Ministerio Público. "Sabíamos que no solamente no le iba a acusar, sino que le va a defender", añade en el mensaje.

Por otro lado, la Audiencia Provincial de Madrid ha aplazado la deliberación que iba a celebrar este lunes por el recurso presentado por la defensa de Errejón contra su procesamiento, señalan a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas. Concretamente, ha pedido al juez Carretero que aclare si ha recibido el escrito presentado la semana por la actriz Elisa Mouliaá retirando la acusación que mantenía contra el exdiputado Íñigo Errejón por presunto abuso sexual y, además, que comunique si ha tomado alguna decisión al respecto.

En su providencia, a la que ha tenido acceso este diario, el presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, Juan José López Ortega, emplaza al instrucción a arrojar luz sobre estas dos cuestiones "al ser relevantes para la deliberación" que el tribunal debe encarar. Incide en que, en caso de haber recibido la subsanación de Mouliaá, se le traslade "copia del mismo, así como certificación de la resolución que se haya dictado poniendo fin definitivamente al incidente, indicando si es firme o si se encuentra recurrida". Es decir, si el instructor ha acordado archivar las actuaciones contra Errejón o no.

Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón, en imagen de archivo / EUROPA PRESS

Pendientes de la actriz

Por lo tanto, todo está pendiente de la decisión final la actriz, aunque si como parece no subsana el escrito de renuncia que presentó la semana pasada se deberá entender que la acusación particular sigue adelante y la causa, por el momento, no podría ser archivada.

Si ocurre lo contrario, sin la acusación de la Fiscalía y de la supuesta víctima --pese a existir una acusación popular ejercida por la asociación ADIVE-- el tipo de delito que aquí se investiga hace muy difícil poder dar continuidad al caso. Este martes, Errejón está citado ante el juez para que le comunique el auto de procesamiento, y el abogado de Mouliaá también tiene previsto acudir para aclarar formalmente su posición al juez.

Fuentes de su defensa se han limitado a señalar que "aunque Elisa está valorando qué decisión tomará finalmente junto a su abogado, será mañana en el juzgado cuando informen sobre la posición final después de evaluar la situación y tras la postura adoptada por la Audiencia Provincial de Madrid".

El juez sí ve delito

El instructor procesó al exdirigente de Sumar el pasado noviembre después de trece meses de investigación en los que tomó declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara. Fue en dicha fiesta donde ocurrió la presunta agresión en una de las habitaciones. El juez consideró que "los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental".

Beso consentido

Sin embargo, la Fiscalía insiste en la falta de inicios contra el político. Y lo concreta en su escrito de conclusiones provisionales, cuyo relato de hechos señala que, antes de entrar en el inmueble, "cuando se encontraban en el ascensor, el investigado en el curso del flirteo en el que se encontraban, besó a Doña Elisa, sin que ésta manifestara oposición al mismo."

Noticias relacionadas

Ya en el domicilio, según la Fiscalía "bebieron, bailaron y charlaron con los asistentes siendo que en un momento de la noche y para mantener mayor intimidad, se introdujeron en uno de los dormitorios de la casa, donde el señor Errejón de forma impetuosa, comenzó a besarla, quitarle el sujetador y tocarle los pechos, acto que alargó durante unos minutos hasta que Doña Elisa le pidió que salieran de la habitación, accediendo éste a la petición". Para el Ministerio Público, estos hechos no son constitutivos de delito alguno.