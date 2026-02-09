Pedro Sánchez anuncia un plan estatal de ayudas rápido al campo andaluz ante los destrozos de las borrascas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado por segunda vez Andalucía ante los graves destrozos provocados por las borrascas Leonardo y Marta. En esta ocasión ha recorrido Huétor Tájar (Granada), uno de los municipios con los cultivos más afectados por el temporal. Desde allí, acompañado del alcalde, Fernando Delgado de la vicepresidenta, María Jesús Montero, y de la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha anunciado un plan de ayudas estatal rápido dirigido a agricultores y ganaderos andaluces.

"El Gobierno de España va a poner en marcha todos los mecanismos para recabar información, saber los daños y afrontar la reconstrucción en apoyo de todos los sectores afectados. Va a haber ayudas del estado y va a prontitud en la recepción de estas ayudas para garantizar certidumbre", apuntó el presidente del Gobierno, quien ya ha anunciado que el Ejecutivo trabaja en la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia a la comunidad autónoma como ha solicitado la Junta.

En este sentido, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, viajará esta semana a Andalucía, para trabajar "mano a mano" con el consejero de Agricultura de esta comunidad, Ramón Fernández-Pacheco. De esta forma, apuntó que a mitad de esta semana se podrán conocer "algunos datos más fehacientes" sobre el impacto que las lluvias torrenciales, el pedrisco y las tormentas de los últimos días han dejado en el campo. Los frutos rojos son uno de los cultivos más afectados, aunque también han sufrido daños otros como los cítricos, el olivar, algunos cultivos herbáceos y de hortalizas, ha detallado el titular de Agricultura.

Frente a estos daños, el ministro ha reiterado la disposición del Gobierno por "aprobar las medidas que correspondan" y ofrecer la cobertura y el "apoyo necesario" que se ha efectuado en otras situaciones de emergencia.

Más de 2.500 millones de impacto económico

De momento, no hay cifras concretas del impacto sobre el campo andaluz de las borrascas ya que los cálculos exactos se realizarán una vez que hayan finalizado las lluvias. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha realizado una estimación inicial que apunta a una caída del 20% en la producción. Entidades como Asaja advierten que ese cálculo se puede quedar corto y ya apuntan a una cifra superior a los 2.500 millones de euros.

Los regantes, a través de Feragua, han alertado de los graves daños provocados por las borrascas Marta y Leonardo en el regadío andaluz, con destrozos millonarios en caminos rurales, redes de riego, estaciones de bombeo y otras infraestructuras hidráulicas esenciales para la actividad agraria.

Noticias relacionadas

El Gobierno andaluz asume el grave impacto de las borrascas sobre la economía andaluza. La consejera de Hacienda, Carolina España, ha anunciado desde Lora del Río, uno de los municipios más afectados, que reprogramará el presupuesto de 2026, que acaba de entrar en vigor, y ha reivindicado que el Gobierno de España y la UE activen fondos extraordinarios para hacer frente al impacto "milmillonario" en distintos sectores.