Rufián se queda solo en su iniciativa para reunificar a la izquierda tras el rechazo general de los partidos

Gabriel Rufián ha dado un golpe en el tablero de la izquierda para tratar de lograr una candidatura común de las fuerzas progresistas más allá del PSOE en las próximas generales. El movimiento, que arrancará con una reunión con el diputado de Más Madrid Emilio Delgado el próximo 18 de febrero, ha sido acogido con escaso entusiasmo por parte de las formaciones que habrían de implicarse en el proceso.

La respuesta ha variado desde los sonoros portazos de la izquierda soberanista de EH Bildu, BNG o la propia ERC, al rechazo frontal de IU, las dudas de Podemos o las cautelas de Sumar y Más Madrid. Una serie de reacciones que van perfilando la iniciativa como un proyecto más personal que orgánico por parte de sus participantes.

ERC: portazo a la propuesta

El rechazo más contundente a la propuesta de Rufián es el de su propio partido. La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, este lunes ha vuelto a descartar que la formación se sume a un frente de estas características: “ERC se presentará con las siglas de ERC”.

El partido de Oriol Junqueras considera que ha conseguido recuperarse ya de la crisis interna del año pasado y que ahora es momento de presentarse a los comicios con un proyecto propio y “arraigado” a Catalunya. Pese al choque de posiciones, los republicanos mantienen la confianza en su diputado - que también es el portavoz y líder en el Congreso- e incluso se plantean que vuelva a ser el próximo candidato a las elecciones, informa Quim Bertomeu.

Más Madrid se desmarca

En Más Madrid han desvinculado la iniciativa de su organización y lo limitan a una reunión "individual" de su diputado Emilio Delgado. "Tanto el señor Rufián como el señor Emilio Delgado individualmente han decidido hacer un acto para hablar de la izquierda", destacó la líder de Más Madrid, Mónica García. La ministra puntualizó que el acto es "al margen delas organizaciones políticas", aunque mostrándose partidaria de "abrir los brazos a todas las puertas progresistas".

Sí quiso reivindicar la alianza de que están a punto de anunciar los partidos de Sumar en el Gobierno, esto es, Más Madrid, IU, Comuns y Movimiento Sumar. "Pronto vamos a anunciar una alianza de izquierdas que va a dar respuesta a muchas de las preguntas que se están planteando", advirtió García, que recordó que "llevamos hablando desde hace meses y de manera fraterna seguimos avanzando para tener ese espacio común, esa alianza de izquierdas que en el año 2023 nos permitió no solamente gobernar, sino reeditar un gobierno progresista".

Bildu no lo ve "factible"

EH Bildu ha sido uno de los primeros en rechazar la propuesta de Rufián para crear un proyecto político estatal y plurinacional, que incluyera a las izquierdas nacionalistas. Una aspiración que rechazó el líder del partido abertzale, Arnaldo Otegi, que consideró que "no es factible”, antes de reiterar su apuesta por una papeleta de unidad entre formaciones vascas, en un llamamiento al PNV. “A veces parece que los objetivos individuales se ponen por encima de los colectivos”, criticó Otegi. "Nunca hemos hablado con ERC, ni con Gabriel Rufián, ni en el Congreso, ni en las relaciones oficiales que tenemos, y ya tenemos establecida nuestra posición ante unas elecciones generales", apostilló.

BNG lo rechaza

Otra de las fuerzas llamadas a entenderse en esa izquierda plurinacional que reclama Rufián es el Bloque Nacionalista Galego, que también ha rechazado participar del proceso. La líder del partido, Ana Pontón, se pronunció sobre la iniciativa y mostró su respeto hacia ella, aunque avanzó que el partido nacionalista gallego "se mueve en otras claves" y acudirán a los comicios con su propia marca. "El BNG tiene una posición muy clara", expresó, "somos una fuerza gallega, nacionalista" y "vamos a seguir concurriendo con nuestras siglas» con el objetivo de «mejorar la posición que tiene Galicia a través del BNG".

IU, contra el "protagonismo personal"

Uno de los primeros partidos en dar portazo a la propuesta fue Izquierda Unida. Su coordinador federal, Antonio Maíllo, criticó los "protagonismos personales" y se mostró partidario de un "diálogo entre militancias" de distintas organizaciones frente a reuniones "por arriba": "La gente está harta que hablemos los mismos de arriba y de las telenovelas de la izquierda", consideró este lunes, en rueda de prensa. "Tenemos que hablar es desde abajo y desde menos protagonismo personal y más protagonismo colectivo. Eso es lo que nosotros nos queremos empeñar", señaló el dirigente andaluz, que recordó que lleva dos años en una gira de reuniones con otras formaciones, entre ellas ERC.

Podemos, escéptico

Podemos ha evitado valorar el anuncio hecho por Rufián, alegando que desconoce los términos del encuentro, pero cuestionando al mismo tiempo su representatividad. El secretario de Organización y portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, defendió que se limitaba a una "charla" y dudó incluso de si la cita "cuenta con el aval de ERC y de Más Madrid". Podemos ha sido una de las formaciones más reacias a volver a unir fuerzas con otras organizaciones como Movimiento Sumar, llegando a exigir su veto como condición para formar pactos electorales con Izquierda Unida.

Cautela en Sumar

Movimiento Sumar ha sido uno de los partidos menos beligerantes hacia la propuesta de Rufián, aunque han primado su apuesta por relanzar su coalición a las próximas generales. Su coordinadora, Lara Hernández, ha dado la "bienvenida" a todos los movimientos encaminados a unificar el espacio a la izquierda del PSOE, pero defendió que "nuestra apuesta" pasa por la alianza emergente entre los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno, que adelantó EL PERIÓDICO. "Desde hace meses estamos trabajando de manera cauta, prudente, en un proyecto político que anunciaremos en su debido tiempo y no confiamos tanto en grandes anuncios", continuó.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también se pronunció sobre este asunto y desde Mataró apostó por "una alianza democrática con un programa de mínimos" para lograr "una agitación social que no falla nunca, que es la esperanza". "Llevo diciendo esto desde el año 2012, desde Alternativa Galega de Esquerda, y lo he hecho en julio de 2023, que permitió que reeditáramos el Gobierno de coalición", recordó. Preguntada si eso se lograría con el movimiento iniciado por Rufián, Díaz se mostró tajante: "No, la esperanza se consigue cuando la gente cree que las cosas van en serio".

CUP: en contra de “sostener el régimen del 78”

La CUP nunca ha sido partidaria de este tipo de coaliciones. Desde la formación anticapitalista evitan valorar la propuesta del diputado de ERC y se limitan a decir que "la fuerza del independentismo no tiene que servir para sostener el régimen del 78".

La CUP está centrada en las próximas municipales y en "construir un movimiento independentista de base", tras la pérdida de la mayoría soberanista en las últimas elecciones al Parlament, informa Carlota Camps. En contraposición a la propuesta de Rufián, el alcalde de la CUP en Girona, Lluc Salellas, ha apostado por una "candidatura de izquierdas independentista" en las próximas elecciones generales.

Los Comuns: una idea “individualista”

Los Comuns consideran que hay cuatro ingredientes básicos que hay que tener en cuenta para que una alianza de izquierdas sea posible: “Humildad, arraigo territorial, discurso coherente y máxima cooperación”. Se trata de unas condiciones que no encuentran en el desafío que ha esbozado Rufián.

El portavoz de Catalunya en Comú y diputado en el Congreso, Gerardo Pisarello, mantiene una buena relación con el dirigente republicano, pero ha tachado de “individualista” la propuesta. Especialmente porque detrás de sí no tiene ni el apoyo de su partido ni, aseguran, se han trabajado lo suficiente los vínculos, informa Sara González.