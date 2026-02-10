Feijóo justifica el adelanto electoral en las comunidades donde no se han podido aprobar presupuestos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido la convocatoria de elecciones en las comunidades de Aragón y Extremadura, argumentando que la falta de un acuerdo presupuestario hace inviable la gobernabilidad. Según Feijóo, tras ganar las elecciones en ambos territorios, el PP se encontró con el rechazo frontal del Partido Socialista y Vox a sus cuentas públicas, lo que agotó la posibilidad de seguir gobernando con presupuestos prorrogados: "En la España que conocimos hasta hace siete años, siempre que no se aprobaba un presupuesto se convocaban elecciones, porque el presupuesto, dice la Constitución, se puede prorrogar un año, pero no indefinidamente", ha explicado el líder nacional del PP, que este martes está en Valencia como invitado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) que celebra su asamblea anual en el Roig Arena. Un evento al que también han asistido el presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

Durante el coloquio de Feijó con el director de AVE, Diego Lorente, tras la asamble, Feijóo ha recordado que la tradición democrática en España dictaba que, ante la incapacidad de aprobar un presupuesto, se debía devolver la voz a los ciudadanos. El líder de la oposición ha sentenciado que "la gente ya no vota sobre cuestiones objetivas, hay mucha emoción en el voto, hay mucho cabreo en el voto, hay mucho enfado en el voto". El problema, ha matizado el líder del PP, "es que el enfado no gobierna, gobiernan las mayorías; y el voto de cabreo hay que ponerlo a trabajar, porque si no, va a producir más cabreo". El presidente de los populares pide, por ello, que ese sentimiento que estaría detrás de muchos sufragios se utilice para "solucionar los problemas de la gente" y "mejorar la convivencia".

Se da la circunstancia de que la Generalitat están pendientes de aprobar los presupuestos de 2026. Los actuales se encuentran prorrogados. El Consell de Carlos Mazón, sacó adelante los presupuestos de 2025 en mayo del año pasado con el apoyo de Vox, tras hacer concesiones a los de Abascal en cuestiones como la emergencia climática, la migración o el valenciano. El actual gobierno de Juanfran Pérez Llorca, que tomó el cargo de president el 3 de diciembre tras la dimisión de Mazón, acorralado por la investigación de la dana y la presión de las asociaciones de familiares de las víctimas, no parece tener prisa en abrir el melón de la negociación con Vox para aprobar las cuentas autonómicas de 2026.

Noticias relacionadas

Feijóo ha aprovechado, asimismo, para criticar la gestión económica actual, señalando que la elevada inflación y la falta de ajustes en el IVA y el IRPF están perjudicando el poder adquisitivo de los españoles.