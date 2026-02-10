Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga de trenesRedada en SantiagoRobo en LarañoVivienda pública AmesElecciones Aragón
instagram

Efectos de las borrascas

El Gobierno declara zona catastrófica todos los municipios afectados por el temporal

Las ayudas concretas se tienen que determinar cuando se evalúe al completo todo el alcance de los daños

El Gobierno declara zona catastrófica todos los municipios afectados por el temporal.

El Gobierno declara zona catastrófica todos los municipios afectados por el temporal. / EFE

EFE

Madrid

El Consejo de Ministros aprobará este martes la declaración de zona afectada gravemente por protección civil, conocido como zona catastrófica, en todos los municipios que han sido afectados por el último temporal, según informaron fuentes del Ejecutivo.

Se trata de un primer paso para iniciar los trámites para declarar lo que antes se llamaba zona catastrófica, ya que las ayudas concretas se tienen que determinar cuando se evalúe al completo todo el alcance de los daños.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents