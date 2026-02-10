Efectos de las borrascas
El Gobierno declara zona catastrófica todos los municipios afectados por el temporal
Las ayudas concretas se tienen que determinar cuando se evalúe al completo todo el alcance de los daños
EFE
Madrid
El Consejo de Ministros aprobará este martes la declaración de zona afectada gravemente por protección civil, conocido como zona catastrófica, en todos los municipios que han sido afectados por el último temporal, según informaron fuentes del Ejecutivo.
Se trata de un primer paso para iniciar los trámites para declarar lo que antes se llamaba zona catastrófica, ya que las ayudas concretas se tienen que determinar cuando se evalúe al completo todo el alcance de los daños.
