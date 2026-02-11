Secciones

Sánchez, sobre los accidentes ferroviarios: "Investigaremos con rigor, informaremos con transparencia. Lo que no podemos es utilizar esta tragedia para crispar"

Sara Fernández

El presidente se ha lanzado a "desmentir" algunos de los argumentos porque, dijo, "se han lanzado muchos bulos a lo largo de este último mes". Uno de los más recurrentes, añadió, es que el accidente se ha producido porque el Gobierno ya no invierte en mantenimiento, solo en bonos de transporte. Pero permítanme que sea claro en esta cuestion: eso es mentira. Una colosal mentira. Una gran mentira"

