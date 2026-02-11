El TC valora declarar que Ayuso vulneró derechos políticos al suprimir la posibilidad de enmiendas a la ley de Telemadrid

La ponencia elaborada del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, sobre el recurso que presentó el PSOE en la Asamblea de Madrid contra la aprobación de la ley que regula la elección de los cargos directivos en Telemadrid considera que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vulneró derechos políticos.

El recurso será analizado previsiblemente este miércoles por el Pleno del tribunal, según ha adelantado la Cadena Ser, y la ponencia que puede salir adelante dada la mayoría progresista que actualmente existe en el órgano de garantías propone declarar inconstitucional y nulo el acuerdo de la Mesa y el pleno de la Asamblea de Madrid, que tramitó este asunto por el procedimiento de lectura única.

Se trata de un "tirón de orejas" al Gobierno de Díaz Ayuso pero sin consecuencias práctica, dado que el PSOE se limitó a recurrir el trámite para la aprobación de la norma, pero no el texto legal en sí. La ponencia, de la que ha tenido conocimiento EL PERIÓDICO, pivota sobre el hecho de que la ley fue aprobada en lectura única y, según la redacción del Reglamento de la Asamblea de Madrid entonces vigente, ello excluía la presentación de enmiendas.

La propuesta del presidente analiza si la vulneración de derechos puede ser aplicada entonces al precepto vigente en sí o a la concreta aplicación del mismo que hicieron los miembros de la Mesa, para concluir que se da el segundo de los casos. Por ello, se valora reconocer el derecho de los diputados socialistas a accedera los cargos públicos en condiciones de igualdad con los requisitos que señalen las leyes, algo que no ocurrió en este caso porque no concurría una justificación para la supresión o privación circunstancial u ocasional del derecho de enmienda.

Opacidad

En el momento de presentar este recurso, el entonces secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, explicó que lo hacían porque la reforma de Telemadrid se tramitó "de forma absolutamente opaca". Pretenden controlar de forma absolutista Telemadrid y ponerla al servicio de la presidenta", sostuvo cuando presentó la iniciativa legal en rueda de prensa.

La norma obliga a que el director general de la televisión pública madrileña tenga que ser refrendado por una mayoría de dos tercios de la Asamblea en una primera votación, si bien abre la puerta a una segunda vuelta en la que valdría una mayoría simple. Además, se modifica el número de miembros del Consejo de Administración del ente público.