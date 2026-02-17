El Gobierno aprueba la Agencia Independiente de Integridad Pública anunciada en julio en el plan anticorrupción

Más de medio año después de su anuncio, el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes el anteproyecto de ley de integridad pública para crear una agencia independiente centrada en la prevención de la corrupción. Se trata de una de las medidas estrella del plan anticorrupción que Pedro Sánchez puso sobre la mesa tras la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y por las que empujó Sumar. Este martes se aprobará en primera vuelta, según ha adelantado la Cadena Ser y confirmado fuentes de Hacienda, el ministerio proponente, a este diario.

La Agencia Independiente de Integridad Pública se concibe como "órgano central de prevención, supervisión y persecución de la corrupción". Dentro de este eje del plan anticorrupción, se incluyó el impulso de la Ley de Administración Abierta "para fomentar la participación ciudadana en la prevención de la corrupción". Además, se prevén exámenes aleatorios del patrimonio de los altos cargos, transformar el portal de contratación para usar nuevas herramientas informáticas y aumentar el control sobre la financiación y la actividad de los partidos.