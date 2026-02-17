Consejo de Ministros
El Gobierno aprueba la Agencia Independiente de Integridad Pública anunciada en julio en el plan anticorrupción
Se trata de una de las medidas estrella del plan anticorrupción que Pedro Sánchez puso sobre la mesa tras la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán
Más de medio año después de su anuncio, el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes el anteproyecto de ley de integridad pública para crear una agencia independiente centrada en la prevención de la corrupción. Se trata de una de las medidas estrella del plan anticorrupción que Pedro Sánchez puso sobre la mesa tras la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y por las que empujó Sumar. Este martes se aprobará en primera vuelta, según ha adelantado la Cadena Ser y confirmado fuentes de Hacienda, el ministerio proponente, a este diario.
La Agencia Independiente de Integridad Pública se concibe como "órgano central de prevención, supervisión y persecución de la corrupción". Dentro de este eje del plan anticorrupción, se incluyó el impulso de la Ley de Administración Abierta "para fomentar la participación ciudadana en la prevención de la corrupción". Además, se prevén exámenes aleatorios del patrimonio de los altos cargos, transformar el portal de contratación para usar nuevas herramientas informáticas y aumentar el control sobre la financiación y la actividad de los partidos.
- Lunes de borrasca y lluvias intensas en Galicia... pero con el anticiclón en el horizonte
- Rodada en Santiago y ambientada en el Entroido gallego: así es la nueva película que llega a Prime Video
- Martiño Noriega, ex alcalde de Santiago, y su noche especial de concierto en pleno Entroido
- Aviso a los conductores: una calle del centro de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 24 horas
- Conflicto de buses en Santiago: 'Se non hai avances poderiamos levar a asamblea a reactivación da folga
- Hasta cinco tapas gratis por consumición: la nueva cafetería que no querrás perderte en el corazón de Santiago
- Muere el prestigioso abogado José Manuel Roibás, asesor jurídico en numerosos concellos
- Adiós a las marquesinas torcidas de O Milladoiro: reponen las estructuras ya adaptadas a la pendiente de la calle