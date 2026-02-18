Marlaska niega conocimiento previo del caso de violación del número 2 de la Policía y se querellará contra quien diga que lo tapó

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asguró este miércoles la "decepción" tan grande que se ha llevado con el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, que ha dimitido después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella interpuesta por una agente contra él por un presunto delito de agresión sexual.

En los pasillos del Congreso, antes de participar en la sesión de control al Gobierno, donde este asunto saldrá a relucir en el debate parlamentario, el ministro explicó que tras leer la querella si González no hubiera presentado su dimisión, él lo hubiera cesado de su puesto como 'número dos' de la Policía.

La renuncia se ha producido apenas unas horas después de conocerse que el juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid le ha citado a declarar el próximo 17 de marzo, tras incoar diligencias previas y admitir a trámite la querella presentada por la agente. Ese mismo día también está citada la mujer para escuchar su relato.

Ante las críticas que llegan desde la oposición de que eran conocedores de la situación, el ministro ha asegurado: “Evidentemente, no sabíamos nada, si hubiéramos sabido a la mínima al mínimo conocimiento de una circunstancia de esta gravedad entenderíais que se le hubiera pedido la renuncia y sino el cese inmediato como se hizo ayer”. Y se justifica esa asusencia de conocimiento en palabras del abogado de la víctima que, según recuerda Marlaska, dijo que "por circunstancias concretas manifestó que mantuvieron en secreto los hechos, la denuncia y cualquier circunstancia sobre los mismos hasta ayer por la tarde". Es más, sostiene que "ningún sindicato tuvo conocimiento de estos hechos".

"Si hubiera llegado cualquier conocimiento mínimo, la decisión que se tomó ayer inmediatamente a conocerlo, se hubiera tomado previamente", agregó el ministro porque, dijo "no nos duele ninguna decisión inmediata ante hechos de gravedad". "Y este evidentemente es de una gravedad manifiesta que no podemos en modo alguno relativizar", manifestó.

Se querellará

Ya en el hemiciclo, el titular de Interior ha advertido en un tono airado que se querellará contra cualquier parlamentario que, fuera de las cámaras, sostenga que él era conocedor de esta denuncia por agresión sexual y que tapó el caso.

Ha sido después de oir un ataque directo de la diputada del PP Miriam Guardiola, que le ha pedido la dimisión por "permitir" el comportamiento de "su amigo, su mano derecha, un violador", en referencia al DAO de la Policía. "Usted lo sabía y usted lo tapó", le ha espetado.

El ministro ha respondido que "una vez conocidos" unos "hechos de tal gravedad", a José Ángel González "se le exigió su renuncia, si no su dimisión". Y entonces ha lanazado el desafío: "Digan fuera de este hemiciclo que el ministro del Interior conocía los hechos y no actuó, porque entonces nos veremos en otras instancias", ha dicho en referencia los juzgados adonde llevaría su querella por lo que considera una "calumnia".

"Los hechos son de tal gravedad que, evidentemente, no voy a asumir calumnias de ese tipo", ha explicado Marlaska. Y de nuevo ha contado que el abogado de la víctima, Jorge Piedrafita, mantuvo en secreto la denuncia, y "ningún sindicato ni ningún medio de comunicación sabían". Marlaska ha pedido al PP que "no generen una cortina que pueda poner en duda el compromiso de la policái Nacional en la lucha contra la violencia" que sufren las mujeres, antes de renovar su reto: "Si ustedes son tan valientes, no se metan en el armario y digan fuera de aquí lo que han dicho".

Pidió la dimisión

Marlaska relató que no habló con el DAO tras enterarse de la situación sino que habló "directamente, como procedía o entendía conveniente, con la Secretaria de Estado de Seguridad y con el director general de Policía solicitando, en primer lugar, un conocimiento inmediato de la querella para saber de de lo que estábamos eh hablando.

Y una vez eh leída la querella -"he leído muchas querellas en mi vida y sé valorar lo que es una querella y lo que es dice en ella"- se abogó por la renuncia "y si no el cese" del comisario González.

Por último, el ministro aprovechó el momento para mostrar una "confianza absolutamente plena entre los hombres y las mujeres de de la Guardia Civil" (se refería a la Policía) donde rige el principio de igualdad y donde, afirmó, "a cualquier violencia se la enfrenta de una forma determinada y con toda la fuerza de la ley y con su empatía hacia todas las víctimas".

La denuncia

En una resolución que trascendió este martes, el magistrado que instruye el caso afirma que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de agresiones sexuales cuya instrucción corresponde a este órgano judicial”.

La agente denuncia que el DAO, con quien mantuvo en el pasado una “relación de afectividad”, la agredió sexualmente en una vivienda madrileña oficial propiedad del Ministerio del Interior, a la que asegura que fue presionada a acudir en abril del año pasado mientras estaba de servicio, y que posteriormente fue coaccionada para que no denunciara los hechos.

La querella, que incluye una grabación de audio, subraya las “negativas inequívocas, claras y persistentes” de la agente, alude a “violencia física” e “intimidación ambiental” y denuncia una “situación de aislamiento, superioridad física y autoridad ambiental”.