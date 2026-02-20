Archivan la denuncia contra Adolfo Suárez por agresión sexual

Un juzgado de Madrid ha archivado la denuncia presentada el pasado mes de diciembre por una mujer contra el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez por presuntos abusos y agresiones sexuales entre 1983 y 1984, al haber fallecido el político y porque el delito ha prescrito.

La mujer denunció el pasado 9 de diciembre ante la Policía haber sido víctima de "abusos y agresiones sexuales continuadas con abuso de superioridad e intimidación" por parte del expresidente del Gobierno cuando ella tenía 17 años, y después la denuncia fue remitida a decanato de los juzgados.

El juzgado de violencia sobre la mujer número 14 de Madrid, al que le tocó estudiar el asunto, ha dictado un auto -al que ha tenido acceso EFE- en el que incoa diligencias previas y automáticamente archiva la denuncia, dado que Suárez falleció el 23 de marzo de 2014 y también por prescripción del delito.

La resolución explica que los hechos denunciados se produjeron entre marzo de 1983 y agosto de 1984, de modo que, según el Código Penal de 1973, que sería el aplicable a este caso al ser más favorable al reo, estarían prescritos. Precisa también que no puede aplicarse el artículo del Código Penal actual que recoge la posibilidad de que el plazo comience a computar cuando la víctima cumpla 35 años, en el caso de los delitos cometidos contra menores, al no permitirlo el artículo 9.3 de la Constitución por ir en contra del investigado.

En la denuncia, la mujer cuenta que conoció a Suárez el 23 de noviembre de 1982 (cuando ya había dejado de ser presidente del Gobierno y tenía 51 años). A partir de ese momento, declara que se produjeron diversos encuentros en el despacho del político, a los que siempre era citada y recibida por un secretario y una secretaria, a los que nombra como el señor Amores y Gádor, respectivamente. EFE ha intentado contactar con la secretaria para contrastar estos hechos, pero no ha obtenido respuesta.

Según consta en la denuncia, el 4 de marzo de 1983 Suárez se abalanzó sobre ella en un sofá, la besó y le tocó el pecho sin consentimiento y la obligó a hacerle una felación. Además, relata otros episodios de violencia sexual entre 1983 y 1985, uno de ellos en la casa del político. "Desde ese momento mi vida cambió y yo también. (...) No sabía cómo gestionar esa situación, no me atrevía a decir nada en casa, ellos estaban ilusionadísimos con mi amistad con ese señor, se creían que tenía el futuro resuelto. No podía romper con esa relación de la noche a la mañana. También tenía muchísimo miedo, pensaba que era un hombre con mucho poder y que si me negaba a lo que él quería, podría arruinarme más la vida", se lee en el escrito.

La mujer explica que da el paso de denunciar, aunque Suárez haya muerto y los delitos hayan prescrito, porque "pese al tiempo transcurrido" toda su vida ha sufrido las consecuencias de los hechos que denuncia y una revictimización constante ante el relato público que ensalza la figura del político, en medios de comunicación y series de televisión.