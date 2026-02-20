Podemos se opone al plan de Rufián y alerta de que basar todo en un "cálculo electoral" solo acabará con la izquierda

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha expresado su oposición al plan del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de reordenar electoralmente a la izquierda alternativa al alertar de que basar todo en el mero "cálculo electoral" solo puede conducir a acabar con el espacio más allá del PSOE.

"Si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Es que hay que apoyar al PSOE y que hay que votar al PSOE porque es la candidatura más grande", ha lanzado durante su intervención en el Consejo Ciudadano de Podemos, el máximo órgano de dirección de Podemos.

Con ello hacía mención clara a la propuesta que esgrimió Rufián durante un acto el pasado miércoles cuando apeló a maximizar las opciones electorales de la izquierda, primando si fuera el caso a la candidatura más fuerte para ganar a Vox provincia a provincia.

Frente a ello, Belarra ha replicado que es precisamente la "inacción" del PSOE en materia social durante esta legislatura la que no para de hacer crecer a la ultraderecha y que ese plan político de configurar a la izquierda para mantener al PSOE solo conduce al fracaso o incluso a la lógica de que los socialistas se abstengan para que el PP gobierne en solitario.

"Y por ese camino lo que habrán barrido no es a la extrema derecha que dicen combatir, sino a la izquierda, al feminismo, al ecologismo, al antirracismo, que es precisamente quienes pueden pararle los pies", ha enfatizado.

No hacer política desde el miedo

Por tanto, ha defendido que la estrategia tiene que ser poner "en pie" a la izquierda autónoma con el PSOE mediante un proyecto confederal y "con ambición" y que "no haga política desde el miedo" porque el miedo "paraliza, ensimisma, te lleva a pensar que eres mejor que los otros y te pone a la defensiva".

Es más, ha desgranado que a su juicio esta es la izquierda "buena" y la que necesita el país y ha apelado de nuevo a "recuperar el pulso de la movilización social" contra "la guerra, las intervenciones militares ilegales y el genocicio en Gaza". "Últimamente todo el mundo habla sobre cómo frenar a la extrema derecha y quizá ahí tengamos la respuesta", ha deslizado.

Y, volviendo a su discurso contra el miedo paralizante ha recalcado que "el miedo nunca conquistó derechos" sino que fue la gente que utilizó su "rabia" y su "amor" para luchar, desde quienes lo hicieron contra el franquismo hasta al 15M.

(2I-D) El portavoz de Podemos, Pablo Fernández; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, y la portavoz de Podemos, Isabel Serra. / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Sudar con orgullo la camiseta morada

"Frente al miedo os proponemos que seamos más izquierda que nunca. Que salgamos ahí fuera a defender la igualdad y a sudar esta camiseta con orgullo para parar esta ofensiva reaccionaria con más derechos, peleando en las calles y en las instituciones", ha arengado Belarra, sacando pecho de que Podemos dice "las cosas como son" y lo ha demostrado tanto en el Gobierno como fuera de él.

En este punto, ha sacado pecho de su pacto con el Gobierno sobre la regularización de inmigrantes. "A veces la vida no va de cantidad, va de calidad y han hecho más cuatro diputadas valientes de Podemos que cinco ministros de Sumar", ha comentado.

"Estoy convencida de que esta izquierda no solo es buena para este país, sino que es imprescindible para que no veamos una extrema derecha que arrasa con todo", ha incidido, encomendando a su militancia que traslade este mensaje a toda la gente "desencantada" con el Gobierno, que quiere "cambios" pero sobre todo "siente miedo y está desorientada".

Ganar por la izquierda con mujeres al frente

Y a poco más de dos semanas para el 8 de marzo, Belarra se ha referido al debate sobre la prohibición del burka, planteado por Vox, alentado por el PP y respaldado, a su juicio, por la "progresía mediática" y quienes "quieren que la sociedad viva con miedo". "Estamos firmemente convencidas de que a las derechas se les gana por la izquierda y con las mujeres al frente, con las feministas al frente", ha enfatizado.

En resumen, ha reivindicado "un proyecto confederal que cambie el rumbo de este país de nuevo" y "que construya una república plurinacional, sin reyes herederos del franquismo", que blinde la sanidad pública, que convierta toda la universidad en pública, que ate "en corto" a los fondos buitre y consiga bajar los alquileres.

También ha apostado por una izquierda que realice una "renovación a fondo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que no se sientan impunes de ejercer la violencia", en referencia la "brutal denuncia" de violación contra ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía José Ángel González.

"Hemos escuchado mucho hablar estos días de Vox, pero nada de los jefes de Vox, del PP y del PSOE, los que mandan sin presentarse a las elecciones", ha dicho, en referencia al gran empresariado. Así ha denunciado que la banca lleva años acumulando beneficios récord por las hipotecas y se le tienen que subir los impuestos "hasta que devuelvan por lo menos el rescate bancario".

Tras cargar contra Mercadona por convertir el sector de la alimentación "en un oligopolio", ha defendido la creación de una empresa de alimentación 100% pública.

Noticias relacionadas

También ha arremetido contra el Ministerio de Sanidad: "No podemos permitirnos que el Ministerio de Sanidad les diga que va a defender la pública cuando se están entregando miles de millones de euros para aseguradoras privadas", ha protestado.