Génova asume el mando de las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón
Madrid
El Partido Popular (PP) asume el mando, a nivel nacional, de las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón. Así lo anunció este lunes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección, la vicesecretaria de Regenración Institucional, Cuca Gamarra.
Noticia en elaboración.
