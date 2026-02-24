Felipe VI cierra en Huelva el centenario de la gran gesta aérea española con el vuelo Plus Ultra

Estos días, cuando alguien pronuncia "Plus Ultra", muchos piensan en la aerolínea rescatada y en la polémica sobre sus conexiones con Venezuela y no en un hidroavión. Sin embargo, mucho antes de convertirse en asunto de titulares políticos y económicos, esas dos palabras fueron sinónimo de desafío técnico y ambición nacional. Hace cien años, el Dornier Do-J Wal, bautizado 'Plus Ultra', despegó desde Palos de la Frontera (Huelva) para cruzar el Atlántico Sur y entrar en la historia de la aviación española.

La salida, en enero de 1926, apenas dos décadas después de los vuelos pioneros de los Hermanos Wright, fue algo más que una proeza deportiva. Bajo el mando de Ramón Franco Bahamonde (hermano del dictador), y con Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada, el hidroavión recorrió 10.200 kilómetros en varias etapas hasta Buenos Aires (Argentina). Fueron 59 horas y media de vuelo efectivo, con escalas en Canarias, Cabo Verde, Brasil y Uruguay, en una travesía apoyada por buques de la Armada y condicionada por el viento, el combustible y averías que obligaron incluso a reparaciones en pleno aire.

El aparato, de 22 metros de envergadura, no fue el primero en cruzar el Atlántico, pero sí el que consolidó una narrativa propia: la de una España que aspiraba a situarse en la vanguardia tecnológica y simbólica del momento. La competencia internacional era feroz y el eco de otras gestas —de Charles Lindbergh a los aviadores portugueses de comienzos de la década— relativiza el logro si se mira en perspectiva comparada. Aun así, el recibimiento multitudinario en Argentina y la posterior donación del aparato a la Armada de ese país convirtieron el viaje en un episodio de diplomacia aérea.

La figura de Ramón Franco Bahamonde, hermano menor del futuro dictador, añade capas de ambigüedad histórica. Se convirtió en un héroe popular en 1926 con este vuelo, fue diputado por Esquerra Republicana de Catalunya en 1931 y miembro de la aviación franquista que acabó borbandeando la comunidad que le había hecho parlamentario con sus votos...

Un siglo después, el aniversario devuelve el foco a Huelva. Felipe VI ha viajado a Palos de la Frontera para cerrar el centenario de aquella travesía. No es un gesto improvisado: hace 25 años, cuando aún era Príncipe, ya acudió a la conmemoración del 75º aniversario. Ahora lo hace como jefe del Estado, en una provincia que convierte la efeméride en afirmación de identidad y en recordatorio de que la innovación también forma parte de su legado. "'El vuelo del Plus Ultra debe entenderse como un episodio altamente significativo del proceso de modernización de España, un proyecto que define el primer tercio de nuestro siglo XX. Bien estudiado en sus aspectos científicos del pensamiento y de las artes. Un proceso que siempre alentó y que siempre encabezó la Corona, y que es un timbre de gloria de aquel reinado", dijo entonces. Esta vez no ha tenido intervención oficial.

Plus Ultra es no solo una marca bajo sospecha. Ha vuelto a ser, al menos por unos días, la metáfora de un país que se creyó y consiguió ir más allá del horizonte.