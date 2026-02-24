El PSOE extremeño busca un candidato de consenso antes de mayo para llegar sin fisuras a una posible repetición electoral

La gestora del PSOE de Extremadura ha echado cuentas y ya tiene calendario: "Iniciar el proceso para finalizarlo antes del 4 de mayo". Así lo ha precisado el presidente de este órgano, José Luis Quintana, tras anunciar que el partido ha acelerado su renovación ante la posibilidad de una repetición electoral, vistos los enfrentamientos entre PP y Vox tanto a nivel autonómico como nacional.

Si hubiera nuevos comicios a finales de junio, el PSOE sería ahora mismo el partido más perjudicado. Tras la dimisión de Gallardo, no ha iniciado aún el relevo, a la espera de cómo resultara el primer intento de investidura de Guardiola, previsto para los días 3 y 4 de marzo.

Los nervios han saltado en el interior del partido ante la evidente falta de entendimiento entre PP y Vox y las consecuencias que podría tener para un PSOE en ‘stand by’. La pasada semana se había convocado un foro en el que referentes del socialismo extremeño querían debatir el futuro del partido. La gestora ha pedido que se pospusiera y ha puesto en marcha la maquinaria para que, como ha anunciado Quintana, haya candidato antes del 4 de mayo.

Además, la dirección provisional apuesta por un Congreso Regional extraordinario con una única candidatura de consenso, que evite brechas internas ante el posible escenario electoral.

Llamamiento a la unidad

"No depende de mí. Entonces, no puedo asegurar que vaya a haber una candidatura o que vaya a haber más. A mí me gustaría que hubiera solamente una, lo he dicho siempre", ha señalado Quintana a preguntas de los periodistas.

En caso de que no haya acuerdo y se celebren primarias con más de un nombre, ha avanzado que pediría "dos cosas" para el día después: "al ganador le pediría generosidad y al perdedor le diría que acepte la derrota y que se sume a trabajar por los mismos objetivos".

El Comité Regional se celebrará el 6 de marzo en Mérida, el mismo día de la segunda votación de la investidura si la candidata popular no logra la mayoría absoluta en la primera. Para esa segunda votación precisaría únicamente la abstención de Vox, pero a día de hoy ambas formaciones no parecen próximas a un acuerdo.

Ese mismo día, ya con el escenario más despejado, el comité socialista abordará el calendario de las primarias y del Congreso Regional extraordinario, del que saldrá proclamada la persona que ocupe la Secretaría General tras la dimisión de Gallardo presentada el 22 de diciembre. Si hubiera más candidatos, esas primarias volverían a enfrentar a distintas familias socialistas por tercera vez en dos años, procesos que abren al partido en canal. De ahí la intención de que haya un solo aspirante.

Nombres sobre la mesa

En los entornos del socialismo extremeño ya circulan nombres, aunque nadie ha dado el paso ni ha confirmado intenciones, en parte porque la gestora ha pedido prudencia hasta que llegue el momento.

Suena con fuerza el secretario general provincial en Cáceres, con una agenda muy activa, Álvaro Sánchez Cotrina. También se menciona a Blanca Martín, quien ha presidido la Asamblea de Extremadura desde 2015 hasta comienzos de 2026. Incluso a Soraya Vega, diputada autonómica en las dos legislaturas anteriores.

El nuevo senador autonómico y secretario general provincial en Badajoz, Manuel Borrego Rodríguez, también ha estado en las quinielas, aunque su nombre podría perder fuerza tras hacerse pública su declaración de bienes en el Senado: cinco pisos, cuatro de ellos adquiridos en los dos últimos años.

El reloj corre

No hay mucho margen. Si el primer debate de investidura no prospera, se abriría un plazo de dos meses, hasta el 4 de mayo, para intentar conformar gobierno antes de una eventual convocatoria electoral.

Quintana ha reconocido que inicialmente daba por hecho que PP y Vox alcanzarían un acuerdo y que esperaba que la negociación se desarrollara "con absoluta transparencia". Sin embargo, ha criticado que, a su juicio, ha habido "oscurantismo" y que no se conoce con claridad qué se está negociando ni si finalmente habrá gobierno.

Asimismo, ha cuestionado una posible "pérdida de autonomía" si las decisiones sobre el gobierno extremeño se adoptaran en Madrid entre PP y Vox, bajo directrices nacionales, y se ha preguntado si anteriores referentes del socialismo extremeño lo habrían permitido.