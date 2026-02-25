La trama del 23-F trabajó a la vez en una decena de escenarios para acabar con el Gobierno de Suárez

Un documento incautado por la Guardia Civil y desclasificado este miércoles demuestra que la trama que urdió el golpe de Estado del 23-F trabajó a la vez en una decena de escenarios distintos para acabar con el Gobierno de Adolfo Suárez. El texto, fechado en noviembre de 1980, dos meses antes de la asonada, muestra un esquema bajo el título "Panorámica de Operaciones en marcha" en el que se recogen todos los planes: los que seguían la vía militar, la civil o aquellos de naturaleza mixta. Además, se detalla quién ocuparía la presidencia del Gobierno en cada situación.

A lo largo de seis páginas se detalla pulcramente todas las opciones que se barajaron para terminar con el Ejecutivo de Suárez ante el hartazgo que existía en el Ejército. Los primeros escenarios pasan por las "operaciones civiles" que, presumiblemente, pasaban por una moción de censura al entonces presidente y la elección de un nuevo gobierno. Así, se contemplan la opción "de ideología democristiana", que estaría protagonizada por Miguel Herrero de Miñón, enfrentado a Suárez; José Luis Álvarez y Álvarez, entonces ministro de Transporte, y Landelino Lavilla, presidente del Congreso en aquel momento. No obstante, se avisaba de que este plan no contaría con el respaldo de Manuel Fraga.

Otra opción era la creación de un "gobierno mixto" de PSOE y Alianza Popular (AP) que, en este caso, estuviera presidido por Fraga. Sin embargo, la intención era que este "se quemara por el plan antiterrorista" y que fuera Rodolfo Martín Villa quien se postulara a la presidencia en 1983. Por otro lado, estaba el gobierno de "ideología socialista", que saliese de un pacto con el "grupo disidente" de la UCD y la abstención del PCE". En este caso también se planteó la idea de que contase con un "complemento militar" y que la presidencia la asumiera un "general de talante liberal", como Manuel Gutiérrez Mellado, entonces vicepresidente; el general José Antonio Sáenz de Santa María o Manuel Díez-Alegría.