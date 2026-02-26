En Directo
Minuto a minuto
Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones
El Gobierno difundirá "153 unidades documentales", que conforman "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento"
A. Romero / J. Quintana / O. González / R. Gargoi
El Gobierno ha anunciado que va a desclasificar hoy un total de "153 unidades documentales" relacionadas con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", y que pondrá a disposición de la ciudadanía a partir del mediodía en la página web de Moncloa.
IU cree que la desclasificación es "una nueva operación de blanqueo" del rey Juan Carlos
El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y secretario general del PCE, Enrique Santiago, interpretó este jueves que la desclasificación de documentos relativos al intento de golpe de Estado del 23-F es "una nueva operación de blanqueo del papel del jefe del Estado" de entonces, el rey Juan Carlos. En declaraciones a su llegada al Pleno del Congreso, Santiago cuestionó la veracidad del documento desclasificado que hace referencia a una supuesta nota del Comité Central del PCE. "Hemos verificado en los archivos históricos del partido, y esa nota no existe en absoluto", certificó, además de denunciar que el PCE siguiera "absolutamente infiltrado" por la Policía después de haber sido uno de los ponentes de la Constitución.
El PSOE cree que con la desclasificación del 23-F "se han desbaratado muchas teorías conspiranoicas"
El diputado socialista José Zaragoza señaló este jueves que con la desclasificación de documentos del 23-F "se han desbaratado muchas teorías conspiranoicas" y se ha confirmado "lo que ya todos sabíamos, que hubo un intento de golpe de Estado, que la extrema derecha conspiró y que este país defendió la democracia". Así lo indicó Zaragoza en declaraciones ante los medios desde los pasillos del Congreso de los Diputados, donde, preguntado por el hecho de que los papeles desclasificados ayer apuntan a que el rey Juan Carlos I paró el intento de golpe de Estado, apuntó que "eso lo vimos todos la noche del 23-F".
Jaime Roch
La familia vela a Antonio Tejero durante la noche a la espera del funeral en Xàtiva
La familia ha velado el cuerpo del golpista Antonio Tejero durante la noche del miércoles a la espera del funeral en la localidad valenciana de Xàtiva este jueves en el Crematorio La Costera después de que el ex teniente coronel de la Guardia Civil falleciera sobre las 18:45 horas de este miércoles. Los seis hijos, que se encontraban en el domicilio de una de las hermanas a las afueras de Alzira, también en Valencia, en el momento del fallecimiento, junto a algunos de sus nietos llegaron a media noche del miércoles al tanatorio de la calle Ronda de la Acequia de la Villa número 9, ubicado también en Xàtiva, para velar el cuerpo, en el sentido religioso, con oraciones en busca de consuelo y refugio.
Juan José Fernández
Agentes secretos que investigaron el 23-F sufrieron amenazas de compañeros: "Habrá que colocar explosivos en el coche de algún hijo de puta"
"Algún día se va a levantar la veda", le dijo un compañero al sargento del Ejército y miembro del Cesid Parra. Cuando estas palabras fueron pronunciadas, el servicio secreto antecesor del CNI pasaba por una enorme crispación en la primavera de 1981. El golpe de Estado fallido del 23-F y las revelaciones de la implicación de miembros del Cesid habían hecho temblar las estructuras de todo el servicio de inteligencia, donde el sector golpista que se veía descubierto trataba de imponer una ley del silencio a toda costa.
Lee la noticia completa.
Roberto Bécares
El abogado de Tejero reprochó al Gobierno que le enviara a una celda a "650 kilómetros" de su abogado y "llena de humedad": "Está enfermo"
La defensa del teniente coronel Antonio Tejero, brazo ejecutor del golpe de Estado del 23-F de 1981, presentó un durísimo escrito ante el Ministerio de Defensa por las "infracciones procedimentales" cometidas durante el juicio y después, según consta en uno de los cientos de documentos que esta miércoles han sido desclasificados y publicados por el Gobierno de España. En un escrito que firman los abogados de todos los condenados, se denuncia que "se ha violado" el secreto sumarial al aparecer publicadas en la prensa frases textuales que pronunciaron los golpistas durante el juicio.
Lee la noticia completa.
Los documentos incluyen varias alusiones a Fraga en relación a operaciones como la de 'los coroneles'
En un documento encabezado por "militares españoles" se dan unas consignas para actuar después del golpe del 23-F en el que afirman que el primer fallo fue "dejar al Borbón libre" y tratarle como un caballero por lo que consideran que se ha convertido en un "objetivo a batir y anular". Además añaden una serie de recomendaciones para actuar en "acciones sucesivas".
El citado papel está manuscrito y forma parte de los documentos de la planificación del golpe de Estado que se hicieron a finales de 1980 y cuya desclasificación fue aprobada el martes por el Consejo de Ministros.
El nombre de Manuel Fraga, fundador de Alianza Popular, aparece mencionado en varias ocasiones. Los autores bosquejan el contexto previo al golpe de Estado a partir de tres tipos de operaciones que estarían en marcha en ese momento, un año antes del intento del intento de levantamiento: operaciones civiles, operaciones militares y operaciones mixtas cívico-militares.
El rey, decidido con el orden constitucional ante Milans
Tras la emisión en TVE de su mensaje contra el golpe de Estado a la 01.12 del 24 de febrero de 1981, el rey transmitió al general Milans del Bosch su "rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás".
Así consta en un documento del CNI desclasificado por el Ministerio de Defensa este miércoles sobre el golpe de Estado del 23F. Titulado, 'Relato de los sucesos de los días 23 y 24 de febrero'.
En sus "órdenes" enviadas por telex a Milans del Bosch, --quien tras el asalto al Congreso había emitido un bando en el que asumía el poder en toda la III Capitanía Militar, con sede en Valencia, y había sacado los tanques a las calles de esta ciudad--, el rey le hacía saber también "con toda claridad" que "cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey".
Un periodista mallorquín pidió por teléfono a Tejero que depusiera su actitud
Un periodista mallorquín trató de convencer al coronel Antonio Tejero de que pusiera fin a sus planes la noche del 23 de febrero de 1981.
Así figura en la documentación desclasificada este miércoles y entre la que se encuentra la transcripción de la declaración como testigo del periodista Joan Pla, amigo de Tejero, en la sesión del 19 de abril de 1982 de la vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Según figura en la transcripción, el periodista mallorquín conocía a Tejero desde que siendo director de 'El Imparcial' propició una campaña de adhesiones y firmas para que la Guardia Civil continuara siendo un cuerpo militar.
Los papeles del 23F, en claves: El "fallo" de "dejar al 'Borbón' libre", los miedos de los servicios secretos y un Tejero abandonado por los suyos
La desclasificación de 153 documentos por parte del Gobierno han arrojado luz sobre algunas de las sombras que, 45 años después, persistían todavía en la historia del golpe de Estado del 23-F. Entre informes elaborados por la Guardia Civil, manuscritos anónimos, actas de reuniones de Juan Carlos I y notas sobre el discurrir del juicio a los golpistas se han aclarado las incógnitas sobre el posible papel que jugó el rey, la delicada situación que se vivió en el Congreso de los Diputados o la actuación de los servicios secretos. Todo ello en un día en el que ha fallecido el protagonista de aquella asonada, el teniente coronel Antonio Tejero.
Los servicios secretos previeron que la cúpula militar entrara "en confrontación directa con el poder civil" tras la sentencia del 23F
Los servicios secretos tuvieron bajo su lupa constantemente a la Junta de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas durante todo el proceso que siguió a la fracasada asonada mlitar del 23-F. Y un informe del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa, antecesor del actual CNI) evaluó los movimientos y el sentir de esa cúpula militar, previendo "una confrontación directa con el poder civil".
Era uno de los riesgos a los que se enfrentaba España tras la publicación de la sentencia elaborada en el consejo de guerra del 23-F: la actitud levantisca de los generales tras un fallo judicial que condenaba a diversos jefes militares, entre ellos Jaime Milans del Bosch, teniente general con gran ascendencia sobre sus colegas.
Lee aquí la noticia completa.
