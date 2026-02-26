El Papa se dirigirá a los parlamentarios españoles en una sesión en el Congreso el 8 de junio

El Papa ha solicitado visitar el Congreso durante su próxima visita a España entre el 6 y el 12 de junio. En concreto, según fuentes parlamentarias, al Pontífice le gustaría asistir a una celebración conjunta de las dos cámaras, lo cual encajaría por su condición como jefe de Estado. La solicitud ha sido realizada a través de la Conferencia Episcopal este mismo jueves y fuentes de la Cámara avanzan ya su respuesta afirmativa en las próximas horas.

Se trata de la primera vez que un Papa se dirigirá a los parlamentarios españoles pronunciando un discurso en una sesión solemne. La fecha que se baraja es el 8 de junio. El protocolo será el reservado para las visitas de jefes de Estado, con otro discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y firma en el libro de honor.

La oficina de prensa de la Santa Sede confirmó este mismo miércoles que León XIV realizará una visita de una semana, del 6 al 12 de junio próximo, que incluirá paradas en Madrid, Barcelona y las Canarias. Una delegación de la Santa Sede viajará la próxima semana a estos tres puntos de la geografía española para continuar con los preparativos del viaje.

León XIV tiene previsto visitar primero Madrid, después Barcelona y, por último, Canarias. En Barcelona, en particular, el objetivo es "inaugurar la nueva y más alta torre de la Sagrada Familia, la monumental basílica que ha rediseñado el horizonte de la ciudad catalana", evento que tendrá lugar el 10 de junio, día en que se conmemora el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

En la capital española, Madrid, se trabaja con la hipótesis de un encuentro multitudinario con jóvenes y de una misa "abierta a todo el mundo", según fuentes cercanas a la organización. El Santiago Bernabéu o la Castellana son dos puntos que se barajan como posibles escenarios. En Barcelona se planifica con que sea el Estadio Olímpico el enclave para reunirse con los feligreses.

Casi un año de preparativos

En Canarias, la última etapa, habrá dos escenarios: Tenerife y Gran Canaria. Un viaje, que como se ha subrayado desde 'Vatican News' "ya estaba en el corazón de Francisco", como también dijo en enero pasado el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo Cano.

En esta visita se llevan meses trabajando, casi más de un año por el cambio de Pontífice, pero la visita del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, al Vaticano en octubre de 2025 fue un impulso para hacer realidad la presencia papal en la Sagrada Familia. Illa, que el primer dirigente español en reunirse con el Papa tras su elección en mayo de 2025 por la muerte del papa Francisco.