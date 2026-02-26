Investigación
El juez procesa a Rafael Velasco, ex número dos del PSOE andaluz, por el "entramado" de ayudas irregulares de los cursos de formación
"El objeto del procedimiento estaría constituido por la presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a Formación para el Empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo" a la empresa de su mujer
Domingo Díaz
La plaza 6 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha procesado a Rafael Velasco en la pieza separada de los ERE por los cursos de formación, en la que se investiga el entramado empresarial vinculado al vicesecretario del PSOE andaluz. El auto señala que ya han sido practicadas todas las diligencias de instrucción, que han "determinado la posible perpetración continuada de los delitos de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.
El auto ha sido entregado hoy a las partes y mantiene investigado a Velasco, otras nueve personas y la empresa Aulacen Cinco, S.L, como responsable civil subsidiario. El auto señala que "el objeto del procedimiento -en síntesis- estaría constituido por la presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a Formación para el Empleo concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a Aulacen Cinco SL, vinculada con el investigado Rafael Velasco". El auto destaca que después de las pruebas practicadas, la resolución destaca: "Aulacen Cinco SL habría recibido, gestionado, justificado y liquidado subvenciones de manera irregular, en el marco de los siguientes expedientes administrativos de concesión de subvención otorgadas por el SAE".
Además de contra Velasco, la acusación se dirige contra el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, que en aquel momento era director del SAE. Cabe recordar que ya fue condenado en la causa matriz de los ERE por un delito de prevaricación y otro de malversación. También se dirige contra los ex directores generales de Formación María José Lara González, Manuel Brenes Rivas y Manuel Jesús García y A.S.F., responsable del Servicio de Gestión y Programación.
La mujer de Velasco, administradora única de Aulacen, su hermana y el hermano y otra cuñada de Velasco también serán investigados en este proceso. Todos ellos pertenecían a la empresa que daba los cursos de formación.
- La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- Un ternero criado en Touro bate el récord de precio de la subasta de Silleda: 3.246 euros
- Un coche arrolla a dos menores en un paso de peatones en el Restollal
- El chaval de Santa Comba que graba en su habitación y ha encumbrado el gallego en Spotify
- Fallece el conocido abogado de Santiago César Rúa Martínez
- Encuentran al hombre de 63 años que había desaparecido en Padrón
- Corte de tráfico por obras en una de las principales salidas de Santiago